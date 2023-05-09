Як приготувати мармуровий кекс – рецепт за лічені хвилини

9 травня 2023, 11:40
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Інколи хочеться чогось солодкого, але часу на довге приготування не має, та й охоти провести день біля плити теж. Ми підготували рецепт мармурового кексу за годину.

Мармуровий кекс – ідеальна пухка домашня випічка. Його можна формувати як великим суцільним кексом, так і маленькими порціями у паперових формах.

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Ідеальний, пухкий і ніжний шоколадно-ванільний кекс підійде як до сніданку чи родинного чаювання, так і на подарунок (можна красиво прикрасити його кремом).

Рецепт мармурового кексу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • ️Жаротривку форму для випікання змащуємо олією і вкриваємо пергаментом, якщо силіконова – змащуємо каплею олії.
  • ️Збиваємо яйця з дрібкою солі і цукром близько 5 хвилин на швидкості міксера вище середньої до пишної піни. Додаємо молоко і олію.
  • ️Борошно змішуємо з крохмалем і розпушувачем.
  • ️У два прийоми просіюємо борошно в збиті яйця і щоразу збиваємо на мінімальній швидкості міксера.
  • Розділяємо тісто на 2 частини. Одну змішуємо з какао і молоком, в іншу додаємо ванільний цукор. Добре перемішуємо.
  • ️В форму викладаємо в шахматному порядку по столовій ложці тіста. Зверху на викладеному тісті робимо шпажкою чи вилочкою візерунок.
  • ️Випікаємо при температурі 180 градусів 50 хвилин. Після приготування шпажкою перевірте кекс на готовність, і при необхідності допікаємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак