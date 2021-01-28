Рецепт мармурового шоколадного печива від Лізи Глінської

Тріснуте мармурове шоколадне печиво найкраще смакує з холодним теплим молоком.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Талановита кондитерка Єлизавета Глінська поділилась із читачами своїм рецептом мармурового шоколадного печива, яке надзвичайно швидке у приготуванні та не потребує особливих кулінарних навичок.

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Мармурове шоколадне печиво чудово підійде для сімейного чаювання, до кави або до солодкого домашнього компоту.

Залучіть до приготування печива дітей та проводьте час разом ще веселіше, а головне смачніше. До слова, мармурове шоколадне печиво можна зберігати протягом тижня, але воно настільки смачне, що частенько не лежить без діла день.

Як приготувати шоколадне печиво вдома

Заздалегідь розтопіть вершкове масло на паровій бані або у мікрохвильовці. У чаші комбайну змішайте яйця, цукрову пудру та вершкове масло – перемішуємо до однорідної консистенції. В окремій мисці з'єднайте борошно, какао та розпушувач, перемішайте вінчиком. Додайте суміш до яєчної маси ретельно просіюючи через дрібне сито. Додайте дрібку солі та замісіть однорідне шоколадне тісто. Перекладіть готове тісто в миску, підготуйте ще одну з цукровою пудрою. Щоб сформувати печиво, за допомогою ложки відділіть з тіста кульки розміром у великий волоський горіх, обваляйте його у цукровій пудрі. Сформуйте форму печива та викладіть на деко вкрите пергаментом. За допомогою склянки притисніть печиво зверху його дном, щоб утворились невеликі тріщини. Випікайте мармурове печиво у розігрітій духовці до 175 градусів 15 хвилин. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

– 150 г борошна;– 150 г цукрової пудри;– 100 г яєць;– 50 г какао;– 50 г вершкового масла;– 6 г розпушувача для тіста;– сіль.– 50 г цукрової пудри.

Рецепт печива від Лізи Глінської – відео: