Рецепт мармурового шоколадного печива від Лізи Глінської

Тріснуте мармурове шоколадне печиво найкраще смакує з холодним теплим молоком.
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка Єлизавета Глінська поділилась із читачами своїм рецептом мармурового шоколадного печива, яке надзвичайно швидке у приготуванні та не потребує особливих кулінарних навичок.
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Мармурове шоколадне печиво чудово підійде для сімейного чаювання, до кави або до солодкого домашнього компоту.
Залучіть до приготування печива дітей та проводьте час разом ще веселіше, а головне смачніше. До слова, мармурове шоколадне печиво можна зберігати протягом тижня, але воно настільки смачне, що частенько не лежить без діла день.
Як приготувати шоколадне печиво вдома
Інгредієнти:
– 150 г борошна;
– 150 г цукрової пудри;
– 100 г яєць;
– 50 г какао;
– 50 г вершкового масла;
– 6 г розпушувача для тіста;
– сіль.
Для декору:
– 50 г цукрової пудри.
- Заздалегідь розтопіть вершкове масло на паровій бані або у мікрохвильовці.
- У чаші комбайну змішайте яйця, цукрову пудру та вершкове масло – перемішуємо до однорідної консистенції.
- В окремій мисці з'єднайте борошно, какао та розпушувач, перемішайте вінчиком. Додайте суміш до яєчної маси ретельно просіюючи через дрібне сито.
- Додайте дрібку солі та замісіть однорідне шоколадне тісто.
- Перекладіть готове тісто в миску, підготуйте ще одну з цукровою пудрою. Щоб сформувати печиво, за допомогою ложки відділіть з тіста кульки розміром у великий волоський горіх, обваляйте його у цукровій пудрі. Сформуйте форму печива та викладіть на деко вкрите пергаментом.
- За допомогою склянки притисніть печиво зверху його дном, щоб утворились невеликі тріщини.
- Випікайте мармурове печиво у розігрітій духовці до 175 градусів 15 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт печива від Лізи Глінської – відео: