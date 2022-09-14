Торт для ледачих: рецепт медівника без духовки
14 вересня 2022 , 14:46
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо медівник входить до переліку ваших улюблених ласощів, але сам процес доволі обтяжливий – ми знаємо вихід. Приготуйте медівник без використання духовки.
Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом домашнього медівника без використання духовки. Коржі для торта ви з легкістю приготуєте на сковорідці, а сметанковий крем точно припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.
Читайте також Борщ із секретним інгредієнтом – страва, яка посмакує всій родині
Рецепт медівника без духовки
- Час: 4 години
- Порції: 6
– 150 грамів цукру (3/4 склянки);
– 100 мілілітрів води (1/2 склянки);
– 100 грамів яєць (2 штуки);
– 100 грамів меду (3 столові ложки);
– 50 мілілітрів соняшникової олії (3 столові ложки);
– 130 грамів сметани жирністю 10% (6 столових ложок);
– 260 грамів пшеничного борошна (2 склянки);
– 6 грамів харчової соди (6/7 чайної ложки);
– 10 грамів розпушувача для тіста (2 чайні ложки).
Об'єм склянки для розрахунку – 200 мілілітрів.
Для крему:
– 900 грамів сметани жирністю 10% (4,5 склянки)
– 100 грамів курячих яєць (2 штуки)
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю (2 столові ложки)
– 120 грамів цукру (3/4 склянки)
– 60 грамів вершкового масла
– ванільний цукор.
Приготування:
- Готуємо тісто. Для карамелі розтопіть цукор в сотейнику, можна помішувати термостабільною лопаткою. Увесь цукор має розтопитися, додаємо окріп невеликими порціями.
- Потрібно зважити карамельну воду, щоб вона була 250 мілілітрів (влийте воду).
- Збийте яйця з гречаним медом до красивої піни, додайте олію, сметану та перемішайте.
- Додайте борошно з розпушувачем та содою, знову перемішайте.
- Влийте гарячу карамельну воду. Замісіть тісто.
Медівник Лізи Глінської / Фото з особистого архіву кондитерки
- Випікайте коржі на розігрітій сковорідці з обох сторін під кришкою. У вас вийде 5 коржів діаметром 19 – 20 сантиметрів.
- Сметанковий крем. Відправте в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Додайте сметану та знову перемішайте. Поставте крем на плиту та варіть при постійному перемішуванні. Крем повинен закипіти і прокипіти 1 хвилину. Зніміть його з плити та додайте холодне вершкове масло й знову перемішайте.
- Збираємо торт. Візьміть роз'ємну форму. Викладіть корж, змастіть кремом (5 – 6 столових ложок), знову корж і крем.
- Залишіть 1 столову ложку, щоб закрити краї торта.
- Доки не звітрився крем, присипте все обсмаженим арахісом.
- Відправте торт в холодильник на 3 – 4 години.
- Зніміть кільце, змастіть краї торта трішки розігрітим кремом та посипте горішками.
Смачного!