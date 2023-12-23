Гастрономічний вибух: найкращий рецепт медовика на Різдво

23 грудня 2023, 01:05
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Джерело:

Kwestia smaku

Всесвітньо відомий та обожнюваний, медовик — це справжній шедевр кондитерського мистецтва. Його точно потрібно приготувати на свята.

Цей десерт є символом свята та завоював серця любителів вишуканого смаку по всьому світу. Його ніжні коржі, просочені ароматним медом, і витончений крем створюють симфонію смаку, яку неможливо забути.

Цікаво Його ніжні коржі, просочені ароматним медом, і витончений крем, створюють симфонію смаку, яку неможливо забути.

Рецепт медовика

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
для коржів:
– 4 яйця;
– 100 грамів меду;
– 100 грамів цукру;
– вершкового масла
– 1 чайна ложка соди;
– пів чайної ложки лимонного соку;
– 4 склянки борошна;
для крему:
– 2 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 500 мілілітрів молока;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів масла.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
  2. Для коржів в мисці збивайте яйця з цукром до отримання пухкості.
  3. Додайте мед, розтоплене вершкове масло, гашену соду з лимонним соком та поступово вмішуйте борошно.
  4. Вимішайте тісто до однорідності.
  5. Розділіть тісто на 8 – 10 частин, розкачайте кожну в тонкі коржі та випікайте їх протягом 5 – 7 хвилин або до золотистого кольору.
  6. Для крему у великому сотейнику з'єднайте борошно, цукор, ванільний цукор.
  7. Перемішайте віночком до однорідності. Введіть яйця, перемішайте.
  8. Помалу влийте молоко, доведіть крем до однорідності.
  9. Візьміть стандартну банку та розбавте її вміст водою, щоб вийшла маса 500 мілілітрів.
  10. Замість цукру можна використовувати цукрову пудру, вона розчиняється швидше, ніж цукровий пісок.
  11. При виробництві крему не використовуйте емальований посуд.
  12. Сотейник із молочною масою встановіть на невеликий вогонь, продовжуючи безперервно помішувати віночком.
  13. Як тільки крем загусне і почне закипати, зніміть із плити.
  14. У теплу масу додайте м'яке вершкове масло, розмішайте його до повного розчинення.
  15. Накрийте крем плівкою
  16. Готовий заварний крем накрийте харчовою плівкою так, щоб вона лягла прямо на його поверхню.
  17. Коли крем повністю охолоне, його можна використовувати для намазування коржів торта.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська