Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від шеф-кухаря Алекса Якутова

Капуста – не лише для салату, борщу та голубців, з неї можна приготувати вишукані ресторанні страви, а як саме це зробити – розповідає шеф-кухар та головний бос на реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов.

Читайте також Мішлен у Києві: на "Пекельну кухню" прийшов кухар, який годує мільйонерів

Страву з молодої капусти від шеф-кухаря ви з легкістю можете приготувати вдома та здивувати своїх рідних і друзів своїми кулінарними талантами.

Алекс Якутов / Фото Новий канал

Поки триває сезон молодої капусти, не втрачайте можливості приготувати з неї апетитні та смачні страви. Перше, що спадає на думку, – це, звісно ж, салат. Але існує безліч інших смаколиків, – прокоментував Алекс Якутов.

Рецепт страви з молодої капусти

Відріжте ¼ капусти, додайте спецій та коріандру. Додайте яблучний сидр, збризніть капусту олією та відставте маринуватися протягом години. Розігрійте сковорідку або гриль та обсмажте капусту з двох боків. Викладіть шар пергаменту для випікання та налийте трохи маринаду на нього, в якому була капуста. Дайте відпочити під фольгою.

Наріжте яблуко та картоплю дрібними кубиками, обсмажте інгредієнти на вершковому маслі. Додайте сіль та сік лимону, перемішайте ложкою. Влийте 100 грамів вершків до гарніру та накрийте кришкою. Тушкуйте овочі до готовності картоплі. Збийте все в блендері та пропустіть пюре через дрібне сито, щоб не було грудочок. Вкінці приготування додайте спецій на ваш смак.

Наріжте дрібною соломкою цибулю та моркву та залийте їх вином та випаруйте його вдвічі. Процідіть овочі та додайте рибний бульйон. Теж випарте його вдвічі. Додайте вершки, посоліть та поперчіть. Дайте покипіти 2 – 3 хвилини. Для подачі страви до столу викладіть на тарілку пюре, зверху покладіть капусту та полийте її соусом. Прикрасьте по 1 чайній ложці червоної та щучої ікри. Додайте зелену цибулю та кріп. Смачного!

– 1 шт. молодої капусти;– 20 г яблучного сидру;– 5 г олії;– 1 ч. л червоної ікри;– 1 ч. л щучої ікри;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– коріандр на ваш смак;– зелена цибулька;– кріп.– 1 яблуко;– 2 картоплини;– 100 г вершкового масла;– 20 г лимонного соку;– 100 г вершків 26 – 30%.– 300 г сухого вина;– 100 г цибулі;– 100 г моркви;– 200 г рибного бульйону;– 200 г жирних вершків;– сіль, цукор на ваш смак.