Справжня осіння випічка: рецепт морквяного пирога наче з кав'ярні

Все, що треба для холодного осіннього вечора – ароматний чай та шматок ситного пирога. Українська шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом морквяного пирога, який точно вам сподобається.

Морквяний пиріг – це саме та випічка, яка стане в пригоді завжди: стане окрасою святкового столу, або відмінним доповненням до чаю чи кави. У ньому купа спецій, горішків, а за бажанням можна ще додати родзинок чи журавлини, цедри цитрусових для аромату.

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Рецепт морквяного пирога

Час: 2 години

2 години Порції: на 6 осіб

– 250 грамів натертої на дрібну тертку моркви;– 150 грамів цукру;– 130 грамів олії;– 2 курячих яйця;– 130 грамів пшеничного борошна;– половина чайної ложки соди;– 4 грами розпушувача для тіста;– 1 чайна ложка меленої кориці;– дрібка мускатного горіха;– 100 грамів горіхів.– 200 грамів крем-сиру;– 100 грамів вершкового масла;– 100 грамів цукрової пудри;– ваніль;– горіхи для декору.

Приготування:

Для приготування тіста змішуємо цукор, олію та яйця. Збиваємо їх до однорідності. Додаємо натерту на дрібну тертку моркву та перемішуємо.

Окремо змішаємо всі сухі інгредієнти: пшеничне борошно, соду, розпушувач, мелену корицю, мускатний горіх і горіхи. Всі сухі додаємо до морквяної суміші і ще раз добре перемішуємо.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть рідке морквяне тісто у форму діаметром 15 сантиметрів та випікайте в духовці 60 хвилин.

Для покриття морквяного пирога м’яке масло збиваємо з крем-сиром та цукровою пудрою.

Після випікання пирога чекаємо поки він охолоне, дістаємо з форми і покриваємо кремом. Прикрашаємо горішками або шоколадною крихтою.

Смачного!