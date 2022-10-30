Справжня осіння випічка: рецепт морквяного пирога наче з кав'ярні

30 жовтня 2022 , 09:50
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Все, що треба для холодного осіннього вечора – ароматний чай та шматок ситного пирога. Українська шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом морквяного пирога, який точно вам сподобається.

Морквяний пиріг – це саме та випічка, яка стане в пригоді завжди: стане окрасою святкового столу, або відмінним доповненням до чаю чи кави. У ньому купа спецій, горішків, а за бажанням можна ще додати родзинок чи журавлини, цедри цитрусових для аромату.

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Рецепт морквяного пирога

  • Час: 2 години
  • Порції: на 6 осіб
Інгредієнти:
 – 250 грамів натертої на дрібну тертку моркви;
 – 150 грамів цукру;
 – 130 грамів олії;
 – 2 курячих яйця;
 – 130 грамів пшеничного борошна;
 – половина чайної ложки соди;
 – 4 грами розпушувача для тіста;
 – 1 чайна ложка меленої кориці;
 – дрібка мускатного горіха;
 – 100 грамів горіхів.
Для крему:
 – 200 грамів крем-сиру;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 100 грамів цукрової пудри;
 – ваніль;
 – горіхи для декору.

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо цукор, олію та яйця. Збиваємо їх до однорідності. Додаємо натерту на дрібну тертку моркву та перемішуємо.
  • Окремо змішаємо всі сухі інгредієнти: пшеничне борошно, соду, розпушувач, мелену корицю, мускатний горіх і горіхи. Всі сухі додаємо до морквяної суміші і ще раз добре перемішуємо.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть рідке морквяне тісто у форму діаметром 15 сантиметрів та випікайте в духовці 60 хвилин.
  • Для покриття морквяного пирога м’яке масло збиваємо з крем-сиром та цукровою пудрою.
  • Після випікання пирога чекаємо поки він охолоне, дістаємо з форми і покриваємо кремом. Прикрашаємо горішками або шоколадною крихтою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак