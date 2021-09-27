Рецепт ніжних сирних пиріжків з яблуками від кондитерки Лізи Глінської

27 вересня 2021 , 18:20
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

В сезон яблук так і хочеться приготувати чогось солоденького! Ми пропонуємо вам скористатися рецептом відомої української кондитерки – Лізи Глінської.

Дівчина обожнює випікати смачні пиріжки і один з таких солодощів поділилася на своїй сторінці в інстаграм. А щоб вам легше готувалося, Ліза ще й зняла відео з рецептом!

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Рецепт яблучних пиріжків в сирному тісті

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8


Пиріжки з яблуками / Фото зі сторінки кондитерки

Інгредієнти:
 – 300 г домашнього сиру;
 – 200 г борошна;
 – 200 г вершкового масла;
 – 8 г розпушувача;
 – дрібка солі.
Для начинки:
 – 6 середніх яблук;
 – 50 г цукру;
 – 8 г кориці.
Для декору:
 – цукрова пудра.

Приготування:

  1. Для приготування тіста з'єднайте борошно, розпушувач і сіль – перемішайте.
  1. Наріжте невеликими кубиками масло та додайте до борошна. Перемішайте всі інгредієнти до консистенції крихти.
  1. Додайте сир та замісіть тісто.
  1. Сформуйте паляницю товщиною 2 сантиметри та загорніть її в шар харчової плівки.


Скріншот з відео

  1. Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.
  1. З яблук зніміть шкірку та видаліть насіння. Розріжте їх на 4 частини.


Скріншот з відео

  1. З'єднайте цукор та корицю та обваляйте в цій суміші яблука.


Скріншот з відео

  1. Посипте стіл борошном та розкачайте частину тіста товщиною 5 міліметрів.


Скріншот з відео

  1. Виріжте за допомогою склянки кружечки діаметром 8 сантиметрів. 


Скріншот з відео

  1. В центрі кружечка викладіть яблука та загорніть тістом.


Скріншот з відео

  1. Сформоване печиво викладіть на деко вкрите шаром пергаменту.


Скріншот з відео

  1. Випікайте сирне печиво з яблуками в розігрітій до 180 градусів духовці з обдувом протягом 18 – 20 хвилин.


Скріншот з відео

  1. Готове печиво посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт сирних пиріжків з яблуками – відео:

 

Автор: Богданна Рибак