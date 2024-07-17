Пальчики оближеш: покроковий рецепт огірків з куркумою
17 липня 2024, 16:18Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Коли вам здається, що у коморі є вже вся колекція огірків, спробуйте приготувати закрутку з куркумою. Такі огірки розійдуться одразу, як тільки ви відкриєте банку.
Огірки з куркумою в міру солоні і мають пікантний присмак. Вони точно стануть вашою візитівкою. Готуйте одразу подвійну порцію!
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Огірки з куркумою
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 6
– 5 кілограмів огірків;
– 3 перці;
– 5 цибулин;
– 1 часник;
– 3 моркви;
– 2 столові ложки солі;
– 1 склянка оцту;
– 1 склянку цукру;
– 1 склянка води;
– 1 склянка олії;
– 1 ложка куркуми;
– 1 ложка гірчиці;
– кілька лаврових листків;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька горошин чорного перцю.
Приготування:
- Вимиті огірки зі шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
- Перець промийте та почистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
- Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
- Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
- Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
- Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
- Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.