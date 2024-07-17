Пальчики оближеш: покроковий рецепт огірків з куркумою

17 липня 2024, 16:18
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Джерело:

Smaker

Коли вам здається, що у коморі є вже вся колекція огірків, спробуйте приготувати закрутку з куркумою. Такі огірки розійдуться одразу, як тільки ви відкриєте банку.

Огірки з куркумою в міру солоні і мають пікантний присмак. Вони точно стануть вашою візитівкою. Готуйте одразу подвійну порцію!

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Огірки з куркумою

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 6 
Інгредієнти:
– 5 кілограмів огірків;
– 3 перці;
– 5 цибулин;
– 1 часник;
– 3 моркви;
– 2 столові ложки солі;
– 1 склянка оцту;
– 1 склянку цукру;
– 1 склянка води;
– 1 склянка олії;
– 1 ложка куркуми;
– 1 ложка гірчиці;
– кілька лаврових листків;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька горошин чорного перцю.

Приготування:

  1. Вимиті огірки зі шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
  2. Перець промийте та почистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
  3. Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
  4. Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
  5. Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
  6. Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
  7. Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська