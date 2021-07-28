Хрумка закуска до столу: рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі

Жодне застілля не обходиться без маринованих огірочків. Чим менші вони, тим смачніші і зручно брати з посуду. Але щоб ласувати огірочками взимку, маринувати їх потрібно влітку.

Ми підготували для вас рецепт маринованих огірочків з кетчупом чилі, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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До речі, саме з додаванням гострого кетчупу огірочки набувають пікантного смаку та аромату.

Рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі

Час: 3 – 4 години

Порції: 1



Мариновані огірки / Фото правильне харчування

Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків "попки", щоб не гірчили. У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини і вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу. Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки. Щільно покладіть огірки в банку. Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин. Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками. Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.



Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.



Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце. Смачного!

– огірки;– чорний перець горошком;– часник;– листя хрону;– листя смородини та вишні;– парасольки кропу.– 1 ч. л. солі;– 1 ст. л. цукру;– 100 мл оцту;– 2 ст. л. кетчупу чилі.