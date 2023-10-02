Що приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт оладок з вермішелі

2 жовтня 2023, 14:37
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Джерело:

Микола Люлько

Якщо, на перший погляд, цей рецепт видається дивним, то після куштування страви вона стане однією з улюблених. Обов'язково спробуйте!

Оладки можуть бути не тільки картопляні чи кабачкові. Їх можна приготувати також з вчорашніх макаронів будь-якого виду. Аби додати особливого смаку страві ми пропонуємо додати трішки твердого сиру та багато цибулі.

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Такі оладки з вермішелі смакують гарячими, з домашньою сметаною або іншим особливим соусом.

Оладки з вермішелі та сиру – рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 200 грамів вермішелі;
 – 360 грамів твердого сиру;
 – 4 курячі яйця;
 – 150 грамів зеленої цибулі;
 – 12 грамів солі;
 – 4 грами чорного меленого перцю;
 – 6 грамів сухого часнику;
 – 120 грамів олії.

Приготування:

  • До відвареної вермішелі додаємо дрібно нарізану зелень, тертий сир на дрібну тертку, сирі яйця, присмачуємо спеціями. Все перемішуємо ложкою до однорідної консистенції.
  • Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажуємо оладки з макаронів до золотавої скоринки з обох сторін.
  • Подаємо оладки з вермішелі зі сметаною, або іншим улюбленим соусом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак