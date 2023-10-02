Що приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт оладок з вермішелі
2 жовтня 2023, 14:37Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Якщо, на перший погляд, цей рецепт видається дивним, то після куштування страви вона стане однією з улюблених. Обов'язково спробуйте!
Оладки можуть бути не тільки картопляні чи кабачкові. Їх можна приготувати також з вчорашніх макаронів будь-якого виду. Аби додати особливого смаку страві ми пропонуємо додати трішки твердого сиру та багато цибулі.
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Такі оладки з вермішелі смакують гарячими, з домашньою сметаною або іншим особливим соусом.
Оладки з вермішелі та сиру – рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 200 грамів вермішелі;
– 360 грамів твердого сиру;
– 4 курячі яйця;
– 150 грамів зеленої цибулі;
– 12 грамів солі;
– 4 грами чорного меленого перцю;
– 6 грамів сухого часнику;
– 120 грамів олії.
Приготування:
- До відвареної вермішелі додаємо дрібно нарізану зелень, тертий сир на дрібну тертку, сирі яйця, присмачуємо спеціями. Все перемішуємо ложкою до однорідної консистенції.
- Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажуємо оладки з макаронів до золотавої скоринки з обох сторін.
- Подаємо оладки з вермішелі зі сметаною, або іншим улюбленим соусом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашні круасани з різними начинками: від солодких до солоних.