Що приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт оладок з вермішелі

Якщо, на перший погляд, цей рецепт видається дивним, то після куштування страви вона стане однією з улюблених. Обов'язково спробуйте!

Оладки можуть бути не тільки картопляні чи кабачкові. Їх можна приготувати також з вчорашніх макаронів будь-якого виду. Аби додати особливого смаку страві ми пропонуємо додати трішки твердого сиру та багато цибулі.

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Такі оладки з вермішелі смакують гарячими, з домашньою сметаною або іншим особливим соусом.

Оладки з вермішелі та сиру – рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 200 грамів вермішелі;– 360 грамів твердого сиру;– 4 курячі яйця;– 150 грамів зеленої цибулі;– 12 грамів солі;– 4 грами чорного меленого перцю;– 6 грамів сухого часнику;– 120 грамів олії.

Приготування:

До відвареної вермішелі додаємо дрібно нарізану зелень, тертий сир на дрібну тертку, сирі яйця, присмачуємо спеціями. Все перемішуємо ложкою до однорідної консистенції.

Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажуємо оладки з макаронів до золотавої скоринки з обох сторін.

Подаємо оладки з вермішелі зі сметаною, або іншим улюбленим соусом.

Смачного!

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