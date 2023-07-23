Влітку готуємо тільки так: рецепт олів'є зі свіжими огірками

23 липня 2023, 11:08
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Один із найпопулярніших зимових салатів – безумовно олів'є. Та чи можна його готувати влітку, адже він доволі ситний? І наша відповідь: "Так". У нас є рецепт.

Класичний рецепт відомого нам салату олів'є налічує квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та заправку з майонезу. Щодо м'яса: можна додати як лікарську чи варену ковбасу, так і відварене куряче філе, чи яловичий язик.

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24 канал підготував літній варіант салату зі свіжим горошком та огірками. Спробуйте також замінити майонез на домашню сметану – це дуже смачно.

Рецепт олів'є – літній варіант

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 300 грамів лікарської ковбаси;
 – 3 відварені картоплини;
 – морква;
 – 2 – 3 відварених курячих яйця;
 – 2 – 3 свіжих огірки;
 – 200 грамів зеленого горошку;
 – 2 – 3 столові ложки сметани;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Заздалегідь відварені овочі нарізаємо кубиками, також варимо у підсоленій воді яйця до готовності – 6 – 8 хвилин.
  • Нарізаємо ковбасу та свіжі огірки кубками, змішуємо разом з рештою інгредієнтів.
  • Солимо та перчимо, перемішуємо та заправляємо сметаною.
  • Такий салат чудово смакуватиме влітку, до шматочка чорного хліба чи з грінками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак