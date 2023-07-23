Влітку готуємо тільки так: рецепт олів'є зі свіжими огірками
23 липня 2023, 11:08Читать новость на русском
Один із найпопулярніших зимових салатів – безумовно олів'є. Та чи можна його готувати влітку, адже він доволі ситний? І наша відповідь: "Так". У нас є рецепт.
Класичний рецепт відомого нам салату олів'є налічує квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та заправку з майонезу. Щодо м'яса: можна додати як лікарську чи варену ковбасу, так і відварене куряче філе, чи яловичий язик.
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24 канал підготував літній варіант салату зі свіжим горошком та огірками. Спробуйте також замінити майонез на домашню сметану – це дуже смачно.
Рецепт олів'є – літній варіант
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 300 грамів лікарської ковбаси;
– 3 відварені картоплини;
– морква;
– 2 – 3 відварених курячих яйця;
– 2 – 3 свіжих огірки;
– 200 грамів зеленого горошку;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Заздалегідь відварені овочі нарізаємо кубиками, також варимо у підсоленій воді яйця до готовності – 6 – 8 хвилин.
- Нарізаємо ковбасу та свіжі огірки кубками, змішуємо разом з рештою інгредієнтів.
- Солимо та перчимо, перемішуємо та заправляємо сметаною.
- Такий салат чудово смакуватиме влітку, до шматочка чорного хліба чи з грінками.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати кутаби з сиром – вони замінять звичні чебуреки.