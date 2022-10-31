Мандруємо світом: рецепт нью-йоркських хот-догів

19:27

Нью-Йорк – одне із найвідоміших міст світу. Свою популярність воно здобуло не тільки завдяки вражаючій архітектурі, а й особливим знаковим стравам. Одна з них – хот-дог, яким постійно ласують герої голлівудських фільмів.