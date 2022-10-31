Мандруємо світом: рецепт нью-йоркських хот-догів

31 жовтня 2022 , 19:27
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Джерело:

prakty kulinarni

Нью-Йорк – одне із найвідоміших міст світу. Свою популярність воно здобуло не тільки завдяки вражаючій архітектурі, а й особливим знаковим стравам. Одна з них – хот-дог, яким постійно ласують герої голлівудських фільмів.

Нью-йорський хот-дог – це дуже проста страва, подужати приготування якої зможе навіть дитина. Унікальності йому додають особливі компоненти: домашній цибульний соус та квашена капуста.

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Рецепт нью-йоркських хот-догів

Час: 50 хвилин
Порцій: 4

Так просто і так смачно / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 1 багет;
  • 4 сосиски;
  • 120 грамів квашеної капусти;
  • 4 чайні ложки зернистої гірчиці.

Цибулевий соус:

  • 2 столові ложки олії;
  • 2 цибулини;
  • 3 чайні ложки меду;
  • 1 столова ложка соєвого соусу;
  • 120 мілілітрів води;
  • дрібка гострого червоного перцю;
  • 1/4 чайної ложки кориці.

Приготування:

  1. Цибулю наріжте на "пір'я" і пасеруйте на олії. Тушкуйте, часто помішуючи, до розм’якшення (приблизно 12 хвилин). Додайте кетчуп, соєвий соус, воду, мед і спеції. Тушкуйте приблизно 20 хвилин і відставте до охолодження.
  2. Розділіть багет на 4 частини, розріжте вздовж і розігрійте в духовці.
  3. Зваріть сосиски.
  4. Змастіть багет зсередини гірчицею, викладіть на нього капусту, додайте сосиски. Зверху викладіть цибулевий соус.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська