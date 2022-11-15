Найпухкіші панкейки до обліпихового чаю: два рецепти повноцінного сніданку

14:27

Хоч панкейки не надто звична страва для українців, але вони настільки полюбилися, що ми підготували для вас перевірений рецепт. Такі пухкі, ніжні, вміру солодкі – ідеально підійдуть на сніданок як для дорослих, так і для дітей.