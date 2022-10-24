Закуска до будь-якого столу: ніжний курячий паштет на канапку чи до грінок
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Навіщо купувати магазинний паштет сумнівного складу, якщо можна з легкістю приготувати його вдома з перевірених і якісних продуктів.
Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом ніжного домашнього паштету з курячої печінки, який стане улюбленим на вашому столі. Його легко готувати, й не потрібно використовувати духовку.
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Щоб приготувати швидкий перекус потрібно тільки дістати його з банки, намазати на хліб чи грінку і подати до столу. Печінковий паштет зручно зберігати в холодильнику у щільно закритій банці або харчовому контейнері. А головне, що корисний (бо знаєте з чого зроблено) та швидкий в приготуванні паштет з курячої печінки їдять навіть ті, хто не любить печінку. Цей паштет їдять всі за обидві щоки!
Рецепт домашнього паштету з курячої печінки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів курячої печінки;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 зубчики часнику;
– 100 грамів білого сухого вина;
– 50 грамів жирних коров'ячих вершків;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно очистіть овочів, курячу печінку промийте водою та зріжте плівки.
- Моркву наріжте дрібно та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Далі додайте нарізану дрібними кубиками цибулю та продовжуйте обсмажувати до прозорості. Цибуля не повинна стати золотистою. Смажимо кілька хвилин і додаємо печінку та часник.
- Додаємо масло, вино, випаровуємо алкоголь. Це займе ще хвилин 15. Знімаємо з вогню, перебиваємо блендером в однорідну масу.
Паштет з курячої печінки / Фото з особистого архіву Валі Саєнко
- Виливаємо знову на сковорідку, додаємо вершки, даємо закипіти, постійно помішуючи. Солимо, перчимо і готово! Після охолодження паштет застигне і стане досить щільним.
- Щоб паштет довго зберігався у холодильнику, залийте його зверху розтопленим вершковим маслом, щоб воно повністю покривало йогою
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- Подаємо з хлібчиком, мармеладом з цибулі чи навіть з улюбленим варенням.
Смачного!