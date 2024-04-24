Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо фантастично смачну паску з апельсиновою цедрою

Паска з апельсинами здатна здивувати будь-кого. Її казковий аромат наповнить оселю великоднім затишком.

Випічка буде пухкою та в міру солодкою. Така паска точно стане окрасою великоднього кошика.

Варто спробувати Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Паска з апельсиновою цедрою

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 220 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– чверть чайної ложки солі;

– 4 яйця;

– 100 грамів апельсинового соку;

– 1 столова ложка апельсинової цедри;

– 350 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 150 грамів родзинок.

Глазур:

– 150 грамів цукрової пудри;

– 2 столові ложки апельсинового соку.

Приготування:

Масло кімнатної температури перекладіть у миску для збивання. Додайте звичайний та ванільний цукор, а також сіль. Збийте міксером приблизно 3 хвилини. Масло має побіліти. Далі по одному додайте яйця, добре збиваючи після кожного. Натріть цедру з помитого апельсина. Далі розріжте його навпіл та вичавіть сік. Додайте цедру до масляної маси, перемішайте та поступово додайте сік. Все знову добре перемішайте. Борошно змішайте з розпушувачем. Додайте його до масла за 3 рази, постійно помішуючи. Гарно промиті чи запарені родзинки теж додайте в тісто і вимішайте. Перекладіть тісто у форми. Випікайте за температури 180 градусів близько 40 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Для глазурі змішайте сік та пудру. Полийте нею готові пасочки.