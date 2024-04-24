Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо фантастично смачну паску з апельсиновою цедрою
24 квітня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Паска з апельсинами здатна здивувати будь-кого. Її казковий аромат наповнить оселю великоднім затишком.
Випічка буде пухкою та в міру солодкою. Така паска точно стане окрасою великоднього кошика.
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Паска з апельсиновою цедрою
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 220 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– чверть чайної ложки солі;
– 4 яйця;
– 100 грамів апельсинового соку;
– 1 столова ложка апельсинової цедри;
– 350 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 150 грамів родзинок.
Глазур:
– 150 грамів цукрової пудри;
– 2 столові ложки апельсинового соку.
Приготування:
- Масло кімнатної температури перекладіть у миску для збивання. Додайте звичайний та ванільний цукор, а також сіль. Збийте міксером приблизно 3 хвилини. Масло має побіліти.
- Далі по одному додайте яйця, добре збиваючи після кожного.
- Натріть цедру з помитого апельсина. Далі розріжте його навпіл та вичавіть сік.
- Додайте цедру до масляної маси, перемішайте та поступово додайте сік. Все знову добре перемішайте.
- Борошно змішайте з розпушувачем. Додайте його до масла за 3 рази, постійно помішуючи.
- Гарно промиті чи запарені родзинки теж додайте в тісто і вимішайте.
- Перекладіть тісто у форми. Випікайте за температури 180 градусів близько 40 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
- Для глазурі змішайте сік та пудру. Полийте нею готові пасочки.