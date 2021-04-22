Рецепт паски без дріжджів від української зірки Ольги Сумської

Українська актриса, зірка телебачення та відмінна господиня – Ольга Сумська поділилася із шанувальника смачним рецептом паски без дріжджів.

Рецепт смачної пасочки без грама дріжджів від Ольги Сумської вже чекає на вас! Вона пухка, ароматна та трішки нагадує кекс.

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Для приготування смачної паски без дріжджів від української зірки вам потрібно мінімум часу, жодних "піднімань" тіста по 2 -3 години не буде, раз, два, три і готово!

Рецепт паски без дріжджів

Ретельно збийте яйця з цукром до піни, 3 – 4 хвилин збивання міксером має бути достатньо. Влийте в яєчну масу тепле молоко та м'яке вершкове масло. Ольга Сумська зазначила, що масло трішки збіжиться, але це так має бути. Продовжуйте збивати масу на малих обертах. Ретельно просійте борошно через сито, змішайте з розпушувачем та невеликими порціями вводьте його в яєчну масу. Змішайте тісто з цедрою лимона. Перекладіть тісто у форму для випікання та відправте в розігріту духовку до 180 градусів на 40 – 45 хвилин. Смачного!

– 5 яєць;– 200 г цукру;– 180 мл теплого молока;– 230 г вершкового масла;– 440 г борошна;– 12 г розпушувача;– цедра одного лимона.