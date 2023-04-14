Паска бріош за рецептом експерта "Мастер Шеф" Олі Мартиновської

Ми продовжуємо ділитися з вами цікавими рецептами пасок до Великодня. На черзі пасочка від Олі Мартиновської за французькою технікою бріош.

Бріош – французька техніка для здоби, у які використовують багато вершкового масла. Також цікавим є сам процес росту тіста, адже для цього використовують холодильник.

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Аби й ви могли приготувати пухку та смачну пасочку вдома, рецептом поділилася суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Оля Мартиновська.

Рецепт паски бріош

Час: 1 доба

1 доба Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 16 грамів солі;

– 150 грамів цукру;

– 25 грамів пресованих дріжджів, або 9 грамів сухих;

– 200 грамів вершкового масла;

– 8 курячих яєць;

– 120 грамів олії;

– 200 грамів сушеної вишні, або родзинок;

– 3 зірочки бадьяну;

– 50 грамів коньяку.

Приготування:

Спочатку замочуємо вишню в коньяку і залишаємо на кілька годин.

У чашу міксера перекладаємо борошно, дріжджі (покришіть або просто всипте сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішуємо насадкою гак 5 – 6 хвилин.

Вершкове масло нарізаємо кубиками, воно має бути не дуже холодним, але й не теплим (14 – 16 градусів).

Додаємо масло, не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи.

Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця та олію. Вимішуємо ще 10 хвилин.

Важливий момент! Олію ароматизуємо зірочками бодяну.

Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину за кімнатної температури. Тісто любить також вологість. В ідеалі – 90% вологості.

Обминаємо тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився внаслідок життєдіяльності дріжджів.

Накриваємо знову харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12 – 16 годин.

Форми змащуємо вершковим маслом, викладаємо кульки тіста, змащуємо верхівки яйцем і даємо підійти в тепленькому місці 2 години, вже нічим не накриваючи.

Випікаємо за 150 градусів 20 – 30 хвилин. Усе залежить від розміру форми: 20 – 30 хвилин для паски вагою 300 – 400 грамів. Для зовсім маленьких буде досить 15 – 18 хвилин.

Смачного!