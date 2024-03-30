Ідеальний рецепт, щоб потішити рідних: готуємо пухкі крафіни замість паски

30 березня 2024, 23:43
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Джерело:

"Смак UA"

Пишний та м'який крафін родом з Австралії. Він ідеально підходить для святкового столу на Великдень.

Авторкою гібрида круасана і мафіна вважають кулінарку Кейт Рейд. Крафіни можуть мати різноманітні варіації залежно від рецептури та особистих вподобань.

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Простий рецепт крафінів

  • Час: 3 години 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 700 грамів борошна;
– 40 грамів пресованих дріжджів;
– 220 мілілітрів молока 2,5%;
– 200 грамів цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 яйця;
– 180 грамів масла;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка меленого мускатного горіха;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів журавлини;
– 100 грамів цукатів;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів сушених вишень;
– 40 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. У тепле молоко додайте 2 столові ложки цукру, дріжджі та перемішайте. Поставте в тепле місце на 10 хвилин.
  2. У чашу блендера вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, 80 грамів розтопленого масла та підготовлену опару. Частинами додаючи борошно, почніть замішувати тісто.
  3. Далі замішуйте тісто на столі, припилюючи його борошном. Потім перекладіть його в миску, змастіть олією, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 1,5 години.
  4. Промийте родзинки та сушену журавлину. За бажанням залийте їх коньяком.
  5. Готове тісто помніть і розділіть на 4 частини. Одну тонко розкачайте на посипаній борошном поверхні. Змастіть її м'яким маслом та рівномірно посипте родзинками, журавлиною і мускатним горіхом.
  6. Загорніть тісто рулетом і розріжте його вздовж навпіл, але не до кінця. Загорніть половинки равликом, формуючи пасочку. Перекладіть її у паперову форму діаметром 13 сантиметрів.
  7. Розкачайте другу частину тіста, змастіть маслом і посипте її цукатами. Сформуйте таку ж пасочку і викладіть у формочку.
  8. Третю і четверту частини посипте маком з цукром, сушеною вишнею і сформуйте пасочки.
  9. Помістіть паски в тепле місце на 40 хвилин, щоб вони підійшли. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
  10. За 5 хвилин до готовності змастіть паски жовтком, збитим з цукром. Готові крафіни посипте цукровою пудрою.
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Автор: Ольга Котів