Рецепт паски на Великдень від кондитерки Катерини Пєскової

Кондитерка Катерина Пєскова поділилась із читачами рецептом паски на Великдень. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Катерина Пєскова пропонує приготувати на Великдень ароматну паску з цукатами, родзинками, яка виходить пишною та смачною. Ми впевнені, що ця святкова випічка стане вашою улюбленою.

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Рецепт паски

Для приготування опари у мисці з'єднайте дріжджі з молоком, додайте цукор, борошно. Залиште на 30 хвилин. Окремо у мисці збийте 100 грамів жовтків, додайте 100 грамів цукру, сіль, перемішайте. З'єднайте опару з жовтками, додайте 300 мілілітрів молока, 900 грамів борошна, перемішайте протягом 7-10 хвилин. Залиште у тепле місце на 60-90 хвилин, через 30 хвилин перемішуйте тісто. Збийте 200 грамів жовтків, додайте 200 грамів цукру. Розділіть тісто, додайте жовтки з цукром, перемішайте. Далі – додайте спеції, прянощі, родзинки, журавлину, цедру. Замісіть тісто. Викладіть тісто у форми, залиште при кімнатній температурі на 2,3, 4 години. Розігрійте духовку до температури 170-180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження. Паску задекоруйте фісташками, шоколадом або безе. Смачного!

– 200 мілілітрів молока;– 100 грамів борошна;– 60 грамів дріжджів;– 20 грамів цукру.– 300 грамів жовтків;– 300 грамів цукру;– 10 грамів солі;– 900 грамів борошна;– 300 мілілітрів молока;– 260 грамів вершкового масла 82%;– родзинки;– цукати;– журавлина;– цедра;– прянощі;– спеції.