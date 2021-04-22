Рецепт паски на Великдень від кондитерки Катерини Пєскової

Кондитерка Катерина Пєскова поділилась із читачами рецептом паски на Великдень. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Катерина Пєскова пропонує приготувати на Великдень ароматну паску з цукатами, родзинками, яка виходить пишною та смачною. Ми впевнені, що ця святкова випічка стане вашою улюбленою.
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Рецепт паски
Інгредієнти для опари:
– 200 мілілітрів молока;
– 100 грамів борошна;
– 60 грамів дріжджів;
– 20 грамів цукру.
Інгредієнти:
– 300 грамів жовтків;
– 300 грамів цукру;
– 10 грамів солі;
– 900 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока;
– 260 грамів вершкового масла 82%;
– родзинки;
– цукати;
– журавлина;
– цедра;
– прянощі;
– спеції.
- Для приготування опари у мисці з'єднайте дріжджі з молоком, додайте цукор, борошно. Залиште на 30 хвилин.
- Окремо у мисці збийте 100 грамів жовтків, додайте 100 грамів цукру, сіль, перемішайте.
- З'єднайте опару з жовтками, додайте 300 мілілітрів молока, 900 грамів борошна, перемішайте протягом 7-10 хвилин. Залиште у тепле місце на 60-90 хвилин, через 30 хвилин перемішуйте тісто.
- Збийте 200 грамів жовтків, додайте 200 грамів цукру. Розділіть тісто, додайте жовтки з цукром, перемішайте. Далі – додайте спеції, прянощі, родзинки, журавлину, цедру. Замісіть тісто.
- Викладіть тісто у форми, залиште при кімнатній температурі на 2,3, 4 години.
- Розігрійте духовку до температури 170-180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження.
- Паску задекоруйте фісташками, шоколадом або безе. Смачного!