Рецепт паски з родзинками на Великдень від кондитерки Лізи Глінської

Нереально смачна пасочка від кондитерки стане вашою улюбленою!
Пасочки за рецептом кондитерки Лізи Глінської завжди виходять пухкими та в міру солодкими. Цей рецепт великодньої випічки базується на французькому тісті бріош, під час приготування якого важливо дотримуватися температурного режиму.
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Якщо у вас є кухонний комбайн – замішуйте тісто в ньому, адже він не буде його нагрівати. Без кухонного комбайна вимішуйте тісто руками, котрі постійно охолоджуйте у мисці з холодною водою та льодом.
Рецепт паски на тісті бріош
Інгредієнти для опари:
– 170 мл молока;
– 2 г дріжджів;
– 150 г борошна.
Інгредієнти для паски:
– 25 г свіжих дріжджів;
– 1 шт. ванільного цукру;
– 300 – 400 г родзинок;
– 500 г борошна;
– 50 г меду;
– 300 г опари;
– 150 г цукру;
– 250 г вершкового масла;
– дрібка солі;
– 300 г яєць.
Інгредієнти для сиропу:
– 150 мл води;
– 50 мл коньяку;
– 150 г цукру.
- Для приготування опари змішайте дріжджі та цукор у теплому молоці, але не гарячому. Додайте просіяне через дрібне сито борошно та перемішайте.
- Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів на 2 – 3 годин підростати.
- Зваріть сироп для родзинок: доведіть до кипіння цукор та воду, влийте коньяк. Замочіть родзинки у сиропі, щоб при випіканні паски вони не витягували вологу з випічки.
- Відправте родзинки у сиропі в холодильник на 8 – 12 годин.
- В чаші комбайну змішайте холодні яйця, мед і опару. Для кращого змішування всіх інгредієнтів використовуйте насадку “Гак”.
- Додайте до маси заздалегідь просіяне борошно, сіль, цукор, ванільний цукор та свіжі дріжджі. Ретельно перемішайте всі інгредієнти в комбайні на низьких обертах 5 хвилин.
- Додайте в тісто холодні шматки вершкового масла та продовжуйте вимішувати тісто в комбайні або руками. На замішування тіста у вас піде близько 20 – 25 хвилин, а його температура не повинна перевищувати 24 градуси, адже це бріош.
- Накрийте вимішане тісто шаром харчової плівки та відправте в тепле місце підростати на 2 години.
- Відсадіть тісто, знову накрийте плівкою та поставте в холодильник на 12 годин для другого підйому.
- Процідіть родзинки та просушіть від зайвої вологи на ситі. Додайте родзинки в тісто та вимішайте руками до однорідної маси.
- Змастіть форми для випікання паски вершковим маслом та присипте борошном.
- Сформуйте з тіста невеликі кульки та покладіть у форми, накрийте рушником та залишіть паски до третього підйому в теплому місці.
- Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте паску від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски. Смачного!
Рецепт паски від Лізи Глінської з відео: