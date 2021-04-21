Рецепт паски з родзинками на Великдень від кондитерки Лізи Глінської

Нереально смачна пасочка від кондитерки стане вашою улюбленою!

Пасочки за рецептом кондитерки Лізи Глінської завжди виходять пухкими та в міру солодкими. Цей рецепт великодньої випічки базується на французькому тісті бріош, під час приготування якого важливо дотримуватися температурного режиму.

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Якщо у вас є кухонний комбайн – замішуйте тісто в ньому, адже він не буде його нагрівати. Без кухонного комбайна вимішуйте тісто руками, котрі постійно охолоджуйте у мисці з холодною водою та льодом.

Рецепт паски на тісті бріош

Для приготування опари змішайте дріжджі та цукор у теплому молоці, але не гарячому. Додайте просіяне через дрібне сито борошно та перемішайте. Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів на 2 – 3 годин підростати. Зваріть сироп для родзинок: доведіть до кипіння цукор та воду, влийте коньяк. Замочіть родзинки у сиропі, щоб при випіканні паски вони не витягували вологу з випічки. Відправте родзинки у сиропі в холодильник на 8 – 12 годин. В чаші комбайну змішайте холодні яйця, мед і опару. Для кращого змішування всіх інгредієнтів використовуйте насадку “Гак”. Додайте до маси заздалегідь просіяне борошно, сіль, цукор, ванільний цукор та свіжі дріжджі. Ретельно перемішайте всі інгредієнти в комбайні на низьких обертах 5 хвилин. Додайте в тісто холодні шматки вершкового масла та продовжуйте вимішувати тісто в комбайні або руками. На замішування тіста у вас піде близько 20 – 25 хвилин, а його температура не повинна перевищувати 24 градуси, адже це бріош. Накрийте вимішане тісто шаром харчової плівки та відправте в тепле місце підростати на 2 години. Відсадіть тісто, знову накрийте плівкою та поставте в холодильник на 12 годин для другого підйому. Процідіть родзинки та просушіть від зайвої вологи на ситі. Додайте родзинки в тісто та вимішайте руками до однорідної маси. Змастіть форми для випікання паски вершковим маслом та присипте борошном. Сформуйте з тіста невеликі кульки та покладіть у форми, накрийте рушником та залишіть паски до третього підйому в теплому місці. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте паску від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски. Смачного!

– 170 мл молока;– 2 г дріжджів;– 150 г борошна.– 25 г свіжих дріжджів;– 1 шт. ванільного цукру;– 300 – 400 г родзинок;– 500 г борошна;– 50 г меду;– 300 г опари;– 150 г цукру;– 250 г вершкового масла;– дрібка солі;– 300 г яєць.– 150 мл води;– 50 мл коньяку;– 150 г цукру.

Рецепт паски від Лізи Глінської з відео: