Ніжнішої не знайдете: рецепт пасочки, з яким навіть профан виглядатиме професіоналом
21 квітня 2024, 23:58Читать новость на русском
Джерело:ютуб
Паска – це окремий вид кулінарного мистецтва. Однак долучитися до нього можна навіть тим, хто володіє лише банальними кулінарними навичками.
Ніжну паску можна зробити і на сухих дріжджах. Навіть якщо ви не маєте особливого кулінарного досвіду – з цим рецептом у вас точно вийде ідеальний результат.
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Рецепт ніжної паски
Час: 2 години
Порцій: залежить від розміру форм
Інгредієнти:
– 900 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 5 яєць;
– 100 грамів вершкового масла;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 50 мілілітрів олії;
– 100 грамів родзинок;
– цедра 1 лимона;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Спочатку готуємо опару. У тепле молоко додаємо сухі дріжджі та добре перемішуємо. Додаємо столову ложку цукру, дві столові ложки муки і знову перемішуємо. Накриваємо плівкою і ставимо у тепле місце.
- Збиваємо яйця міксером до утворення піни, додаємо звичайний та ванільний цукор, сіль та розтоплене вершкове масло. Ще раз добре збиваємо. Додаємо масу та цедру лимона до опари.
- Поволі додаємо борошно та вимішуємо тісто, не менше 20 хвилин. У процесі додаємо родзинки та рослинну олію.
- Відставляємо тісто, накривши рушником, що "підійшло".
- Розкладаємо тісто по формочках і знову даємо йому вирости.
- Випікаємо до готовності при 190 градусах.
Смачного!Це буде цікаво: як зробити "діамантові" крашанки.