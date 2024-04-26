Навіть крихти не залишиться: готуємо фантастичну коньячну паску з цукатами
26 квітня 2024, 16:04Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Коньячна паска з родзинками та цукатами – великодня випічка, яка нікого не залишить байдужим. Адже вона невимовно смачна та ароматна.
Така паска залишається м'якою протягом тривалого часу. Тому її можна приготувати навіть у Чистий четвер, а їсти вже у неділю.
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Коньячна паска з цукатами
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 6
– 700 грамів борошна;
– 50 грамів пресованих дріжджів;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 5 жовтків;
– 3 білки; – 300 грамів цукру;
– 200 грамів масла 73%;
– 100 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– 20 мілілітрів коньяку;
– 20 грамів лимонної цедри;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 1/8 чайної ложки солі.
Для глазурі:
– 2 білки;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів води.
Приготування:
- Закип'ятіть пів склянки молока. Запарте ним 100 грамів борошна та розмішайте. Дріжджі розведіть у решті теплого молока, додайте 100 грамів борошна, перемішайте і залиште на 10 хвилин. Потім з'єднайте суміші, перемішайте, накрийте і залиште на 1 годину.
- Жовтки збийте з цукром і сіллю до побіління. Половину влийте в дріжджову масу, додайте 300 грамів борошна, вимішайте і дайте підійти 20 – 30 хвилин.
- Далі додайте другу частину жовткової маси, решту борошна, м'яке масло, збиті білки, ванільний цукор, цедру і перемішайте. Додайте коньяк, промиті родзинки та цукати. Добре вимішайте тісто, після чого накрийте його рушником і дайте підійти протягом 1 години.
- Помніть тісто і розкладіть його у форми на 2/3 об'єму. Залиште на 15 хвилин.
- Випікайте при температурі 200 градусів 30 хвилин.
- Для глазурі закип'ятіть на маленькому вогні воду з цукром до карамелізації. Білки збийте до крутої піни, додайте в карамель і перемішайте.
- Змастіть готові паски глазур'ю та прикрасьте родзинками й цукатами.