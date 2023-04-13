Паска від Ектора Хіменеса-Браво: перевірений рецепт шеф-кухаря

Не можете обрати рецепт, за яким випікати Великодню пасочку? Скористайтеся перевіреним рецептом від Ектора Хіменеса-Браво.

Український шеф-кухар колумбійського походження, експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом перевіреної паски на Великдень.

Читайте також Ідеально для Великодня: рецепти м'ясних страв до святкового столу

Рецепт від шеф-кухаря на жовтках, з родзинками та рум'яною скоринкою. Особливістю паски від Ектора Хіменеса-Браво є додавання до тіста апельсинового соку. Спробуйте, вам сподобається.

Рецепт паски від Ектора

Час: 4 години

4 години Порції: 3 штуки

Інгредієнти:

– 600 грамів борошна;

– 3 яєчні жовтки;

– 300 грамів молока;

– 180 грамів вершкового масла;

– 180 грамів цукру;

– 8 грамів сухих дріжджів, або 24 грами пресованих;

– половина чайної ложки солі;

– 150 грамів родзинок;

– цедра апельсина;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 120 грамів апельсинового соку;

– 50 грамів міцного алкоголю.

Для глазурі:

– 100 грамів білка;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Заливаємо сухофрукти апельсиновим фрешем, додаємо міцний алкоголь та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння та варимо.

Готуємо опару. У тепле молоко висипаємо дріжджі та цукор, перемішуємо та ставимо в тепле місце на 7 – 10 хвилин до утворення густої дріжджової шапочки.

В окремій мисці збиваємо жовтки із сіллю, цукром та ванільним цукром до пишної світлої маси. Додаємо розм’якшене вершкове масло і цедру апельсина, добре збиваємо.

В масу додаємо опару, що підійшла, і перемішуємо.

Далі частинами вводимо борошно, просіяне, замішуємо лопаткою, тісто виходить як густа сметана. Накриваємо та ставимо в тепле місце на 40 – 60 хвилин до збільшення 2 рази.

Додаємо сухофрукти, перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо в теплі ще на 30 – 40 хвилин.

Форми для випічки змащуємо олією. Готове тісто розкладаємо по формах (форму заповнюємо тістом на 1/3 ) і залишаємо в теплі для підйому на 1 годину.

Випікаємо паски в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 15 хвилин, далі зменшуємо температуру до 160 та випікаємо ще 15 хвилин. Після 20 хвилин можна накрити паски фольгою, щоб не підгорів верх. Готовність перевіряємо сухою зубочисткою.

Для глазурі білки та цукор ставимо на водяну баню, перемішуємо до розчинення пудри.

Збиваємо меренгу на повільній швидкості міксером, поступово збільшуючи її та додаючи пудру.

Смачного!