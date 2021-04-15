Рецепт паски від Лілії Цвіт: домашня випічка на Великдень

Нереально смачна паска від Лілії Цвіт з сухофруктами та на жовтках.
Лілія Цвіт – вправна господиня, дівчина понад 10 років займається випіканням пасок та короваїв. Щороку Лілія Цвіт випікає три види пасок, а рецептом одного з них дівчина поділилася з читачами.
Читайте також Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка
Смачна паска на жовтках від Лілії Цвіт стане вашою улюбленою, а рецепт завжди буде під рукою.
Рецепт паски від Лілії Цвіт
Інгредієнти для опари:
– 500 мл молока;
– 100 г свіжих дріжджів (30 г сухих);
– 3 ст. л цукру (від загальної кількості);
– 8 ст. л борошна (від загальної кількості);
Інгредієнти для тіста:
– 10 курячих жовтків;
– 100 г домашньої сметани;
– 50 г смальцю;
– 150 г вершкового масла 82%;
– 50 мл нерафінованої соняшникової олії;
– ½ ч. л солі;
– 300 г цукру;
– 16 г ванільного цукру;
– 1450 г просіяного борошна;
– ½ ч. л куркуми;
– цедра одного лимона;
– 1 ст. л горілки;
– 400 г сухофруктів.
- Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор та дріжджі. Ретельно перемішайте суміш й додайте 8 ст. л борошна – знову перемішайте.
- Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть у теплому місці на 30 хвилин.
- У окремій мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збийте масу міксером до розчинення цукру.
- Виливаємо жовткову суміш до опари та додаємо борошно в три етапи вимішуючи тісто.
- Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте тісто протягом 15 хвилин що разу підливаючи трішки олії.
- Вимішане тісто перекладіть знову у миску, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 1,5 – 2 години підрости.
- Змастіть руки олією та обімніть тісто. Додайте до тіста горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти з 2 столовими ложками борошна, щоб увібрати зайву вологу.
- Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції та знову накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто підростати вдруге у тепле місце на годину. Зверху змастіть тісто олією.
- Ще раз обімніть тісто руками. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто заповнивши їх на 1/3.
- За бажання можна прикрасити верх паски виробами з тіста (див. у відео).
- Коли паска у формах підійшла в три рази, змастіть верх жовтком та відправте випікатися в розігріту духовку до 160 градусів. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – годину. Смачного!
Рецепт паски від Лілі Цвіт з відео: