Рецепт паски від Лілії Цвіт: домашня випічка на Великдень

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Джерело:

Лілія Цвіт

Нереально смачна паска від Лілії Цвіт з сухофруктами та на жовтках.

Лілія Цвіт – вправна господиня, дівчина понад 10 років займається випіканням пасок та короваїв. Щороку Лілія Цвіт випікає три види пасок, а рецептом одного з них дівчина поділилася з читачами.

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Смачна паска на жовтках від Лілії Цвіт стане вашою улюбленою, а рецепт завжди буде під рукою.

Рецепт паски від Лілії Цвіт

Інгредієнти для опари:
– 500 мл молока;
– 100 г свіжих дріжджів (30 г сухих);
– 3 ст. л цукру (від загальної кількості);
– 8 ст. л борошна (від загальної кількості);
Інгредієнти для тіста:
– 10 курячих жовтків;
– 100 г домашньої сметани;
– 50 г смальцю;
– 150 г вершкового масла 82%;
– 50 мл нерафінованої соняшникової олії;
– ½ ч. л солі;
– 300 г цукру;
– 16 г ванільного цукру;
– 1450 г просіяного борошна;
– ½ ч. л куркуми;
– цедра одного лимона;
– 1 ст. л горілки;
– 400 г сухофруктів.
  1. Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор та дріжджі. Ретельно перемішайте суміш й додайте 8 ст. л борошна – знову перемішайте.
  2. Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть у теплому місці на 30 хвилин.
  3. У окремій мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збийте масу міксером до розчинення цукру.
  4. Виливаємо жовткову суміш до опари та додаємо борошно в три етапи вимішуючи тісто.
  5. Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте тісто протягом 15 хвилин що разу підливаючи трішки олії.
  6. Вимішане тісто перекладіть знову у миску, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 1,5 – 2 години підрости.
  7. Змастіть руки олією та обімніть тісто. Додайте до тіста горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти з 2 столовими ложками борошна, щоб увібрати зайву вологу.
  8. Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції та знову накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто підростати вдруге у тепле місце на годину. Зверху змастіть тісто олією.
  9. Ще раз обімніть тісто руками. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто заповнивши їх на 1/3.
  10. За бажання можна прикрасити верх паски виробами з тіста (див. у відео).
  11. Коли паска у формах підійшла в три рази, змастіть верх жовтком та відправте випікатися в розігріту духовку до 160 градусів. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – годину. Смачного!

Рецепт паски від Лілі Цвіт з відео: