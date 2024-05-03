Раз-два і готово: швидкий рецепт паски

3 травня 2024, 10:59
Читать новость на русском

Джерело:

Апостроф

Для того, щоб приготувати запашну великодню випічку, не обов'язково весь день проводити на кухні. Є рецепт, завдяки якому у вас вийде смачна паска за рекордний час.

Смачна та пухка пасочка – це великодня улюблениця українців. Не потрібно відмовляти собі у задоволені скуштувати домашньої здоби, якщо бракує вільного часу. З цим рецептом ви досягнете чудового результату без приготування опари.

Цікаво Паска "Золотава": мамин рецепт ідеальної святкової випічки

Швидка паска

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Така ароматна / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 200 грамів молока;
– 100 – 150 грамів вершкового масла;
– 4 яйця;
– 50 – 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 11 грамів сухих дріжджів;
– 500 – 700 грамів борошна;
– 100 грамів родзинок.

Приготування:

  1. Візьміть велику каструлю чи миску і всипте туди один пакетик сухих дріжджів.
  2. Додайте приблизно 50 грамів цукру і 200 грамів теплого молока.
  3. Просіяне борошно додайте в молочно-дріжджову суміш (близько 50 – 60 грамів), перемішайте, щоб складові розчинилися і дріжджі активізувалися.
  4. Вершкове масло слід виставити з холодильника заздалегідь, щоб воно пом'якшало, або трохи розтопити на водяній бані чи у мікрохвильовці.
  5. Додайте 100 грамів розтопленого масла в суміш.
  6. Відділіть білки від жовтків двох яєць.
  7. Два цілі яйця разом з двома жовтками додайте в тісто, залишаючи білки для глазурі.
  8. Поступово вводьте решту борошна, ретельно перемішуючи тісто. Родзинки запарте окропом на 10 – 15 хвилин, потім злийте воду, обваляйте їх у борошні чи крохмалі та також введіть у тісто. Вимішуйте тісто руками на робочій поверхні, посипаній борошном.
  9. Потім перекладіть тісто назад у велику миску чи каструлю, накрийте чистим рушником і залишіть у теплому місці на мінімум 30 хвилин.
  10. Після цього обминаєте тісто. Поділіть на кількість форм, яку маєте.
  11. Розкладіть тісто по формах, заповнюючи одну третину об'єму, накрийте вологим рушником і знову залишіть у теплому місці на 25 – 30 хвилин.
  12. Розігрійте духовку до 190°C і випікайте паски близько 40 хвилин. Тим часом збийте 2 яєчних білки з дрібкою солі та цукровою пудрою до формування твердих піків.
  13. Після випікання вийміть паски, змастіть верхівки білковою глазур'ю і прикрасьте за вашими уподобаннями.

Особлива паска за рецептом Дарії Цвек: покроковий рецепт.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська