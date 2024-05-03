Раз-два і готово: швидкий рецепт паски
3 травня 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:Апостроф
Для того, щоб приготувати запашну великодню випічку, не обов'язково весь день проводити на кухні. Є рецепт, завдяки якому у вас вийде смачна паска за рекордний час.
Смачна та пухка пасочка – це великодня улюблениця українців. Не потрібно відмовляти собі у задоволені скуштувати домашньої здоби, якщо бракує вільного часу. З цим рецептом ви досягнете чудового результату без приготування опари.
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Швидка паска
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
– 200 грамів молока;
– 100 – 150 грамів вершкового масла;
– 4 яйця;
– 50 – 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 11 грамів сухих дріжджів;
– 500 – 700 грамів борошна;
– 100 грамів родзинок.
Приготування:
- Візьміть велику каструлю чи миску і всипте туди один пакетик сухих дріжджів.
- Додайте приблизно 50 грамів цукру і 200 грамів теплого молока.
- Просіяне борошно додайте в молочно-дріжджову суміш (близько 50 – 60 грамів), перемішайте, щоб складові розчинилися і дріжджі активізувалися.
- Вершкове масло слід виставити з холодильника заздалегідь, щоб воно пом'якшало, або трохи розтопити на водяній бані чи у мікрохвильовці.
- Додайте 100 грамів розтопленого масла в суміш.
- Відділіть білки від жовтків двох яєць.
- Два цілі яйця разом з двома жовтками додайте в тісто, залишаючи білки для глазурі.
- Поступово вводьте решту борошна, ретельно перемішуючи тісто. Родзинки запарте окропом на 10 – 15 хвилин, потім злийте воду, обваляйте їх у борошні чи крохмалі та також введіть у тісто. Вимішуйте тісто руками на робочій поверхні, посипаній борошном.
- Потім перекладіть тісто назад у велику миску чи каструлю, накрийте чистим рушником і залишіть у теплому місці на мінімум 30 хвилин.
- Після цього обминаєте тісто. Поділіть на кількість форм, яку маєте.
- Розкладіть тісто по формах, заповнюючи одну третину об'єму, накрийте вологим рушником і знову залишіть у теплому місці на 25 – 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 190°C і випікайте паски близько 40 хвилин. Тим часом збийте 2 яєчних білки з дрібкою солі та цукровою пудрою до формування твердих піків.
- Після випікання вийміть паски, змастіть верхівки білковою глазур'ю і прикрасьте за вашими уподобаннями.