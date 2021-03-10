Просто і смачно: Настя Каменських поділилась улюбленим рецептом пасти

10 березня 2021 , 12:15
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Якщо думаєте, що приготувати на обід або вечерю? Співачка Настя Каменських поділилась простим і смачним рецептом пасти, який підірвав ТІкТок. Обов'язково спробуйте.

Відома українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками в інстаграм улюбленим рецептом пасти з простих та доступних інгредієнтів. Страва швидко і легко готується, і не треба витрачати багато часу на кухні.

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Рецепт пасти

Інгредієнти:
– спагеті;
– томати чері;
– сир фета;
– лимон (цедра);
– оливкова олія;
– часник;
– спеції.
  1. Для приготування пасти ретельно помийте томати, викладіть у форму для запікання.
  2. Почистіть часник, вичавіть сік.
  3. Помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру.
  4. У форму з томатами викладіть сир, часник, лимонну цедру, додайте спеції, оливкову олію. Розігрійте духовку, відправте запікатись до готовності.
  5. В окропі з водою відваріть спагеті.
  6. Дістаньте з духовки запечений сир з томатами, викладіть у форму відварені спагеті, перемішайте.
  7. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!

Приготування страв для мене – це теж творчість, де можна експериментувати й створювати щось нове. Думаю, ще одна моя суперздатність – робити з простих продуктів дуже смачні страви, – прокоментувала співачка.

Рецепт пасти від Насті Каменських у відео: