Просто і смачно: Настя Каменських поділилась улюбленим рецептом пасти

Джерело:інстаграм Насті Каменських
Якщо думаєте, що приготувати на обід або вечерю? Співачка Настя Каменських поділилась простим і смачним рецептом пасти, який підірвав ТІкТок. Обов'язково спробуйте.
Відома українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками в інстаграм улюбленим рецептом пасти з простих та доступних інгредієнтів. Страва швидко і легко готується, і не треба витрачати багато часу на кухні.
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Приготування страв для мене – це теж творчість, де можна експериментувати й створювати щось нове. Думаю, ще одна моя суперздатність – робити з простих продуктів дуже смачні страви, – прокоментувала співачка.
Рецепт пасти від Насті Каменських у відео: