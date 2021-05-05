Рецепт печива Амаретті з фісташками та апельсином від кондитерки Лізи Глінської

Єлизавета Глінська не перестає дивувати читачів та шанувальників смачними рецептами солоденького! Дівчина підготувала оригінальне печиво Амаретті без використання звичного борошна.

Кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачне та оригінальне італійське печиво Амаретті без глютену.

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Рецепт дуже прости й у приготуванні та сподобається кожному члену вашої родини. Мигдалеве печиво можна готувати з фісташками, а можна і без – вибір за вами.

Рецепт печива Амаретті

Зніміть цедру з апельсина, додайте до неї яйця та цукрову пудру. Ретельно вимішайте інгредієнти. Додайте до яєчної суміші фісташкове та мигдалеве борошно та вимішайте масу. Сформуйте з тіста круглі кульки розміром з волоський горіх та обваляйте у цукровій пудрі. Перекладіть загатовки на печиво в деко крите шаром пергаменту для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво протягом 20 – 25 хвилин. Охолодіть готове печиво та подавайте його до столу. Смачного!

– 150 г мигдалевого борошна;– 6- г фісташкового борошна;– 150 г цукрової пудри;– 100 г яєць;– цедра одного апельсина.– 20 – 30 г цукрової пудри.

Рецепт італійського печива Амеретті з відео: