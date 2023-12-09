Його особливо любили на початку 20 століття. Потім "Червоний оксамит" повернув свою популярність у 80-х і поширився світом. Тепер важко уявити собі якусь популярну кондитерську без цього торта.
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Торт "Червоний оксамит": покроковий рецепт
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Розігрійте духовку до 170 градусів. У цей час у кухонний комбайн чи миску для міксера вбийте 3 яйця кімнатної температури та всипте 250 грамів цукру. Збивайте на середній швидкості, поки суміш не збільшиться в об'ємі вдвічі. На це потрібно 3 – 5 хвилин.
- Додайте в суміш 350 грамів борошна, 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку барвника, гарно розмішайте до однорідності.
- Влийте в тісто 300 грамів кефіру та 90 мілілітрів олії, збийте на мінімальній швидкості. Останніми введіть у тісто 1 столову ложку оцту, 1 столову ложку крохмалю та 1 чайну ложку розпушувача.
- Застеліть дно роз'ємної форми діаметром 20 сантиметрів пергаментним папером і вилийте в неї тісто. Розрівняйте і запікайте в розігрітій духовці 40 – 50 хвилин. Пильнуйте, щоб вершечок не пригорів. Готовий бісквіт охолодіть до кімнатної температури в формі. Потім зніміть її, закутайте бісквіт у плівку та лишіть охолоджуватися в холодильнику на годину-півтори.
- У цей час збийте до щільної маси 800 грамів холодного крем-сиру, 160 мілілітрів холодних жирних вершків і 80 грамів цукрової пудри. Потім додайте сік і цедру половини лимона та перемішайте до рівномірного розподілення.
- З охолодженого бісквіта зріжте нерівний вершечок, але не викидайте – він знадобиться для крихти. Далі розріжте бісквіт на 3 коржі. Викладіть нижній шар бісквіта на тарілку, промажте його кремом, зверху покладіть другий корж та знову крем. Потім покладіть третій шар, після якого змажте кремом весь торт. Зрізаний вершечок бісквіта розкришіть і притрусіть ним торт зверху і по периметру.
- Готовий "Червоний оксамит" поставте у холодильник просотатися кремом і настоятися на кілька годин, а ще краще на ніч.