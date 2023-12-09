Його особливо любили на початку 20 століття. Потім "Червоний оксамит" повернув свою популярність у 80-х і поширився світом. Тепер важко уявити собі якусь популярну кондитерську без цього торта.

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Торт "Червоний оксамит": покроковий рецепт

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для бісквіта:

– 3 яйця;

– 250 грамів цукру;

– 350 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка червоного барвника на гелевій основі;

– 300 мілілітрів кефіру;

– 90 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Що потрібно для крему:

– 800 грамів крем-сиру;

– 160 мілілітрів вершків 33%;

– 80 грамів цукрової пудри;

– цедра і фреш половини лимона чи 1 лайма.

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів. У цей час у кухонний комбайн чи миску для міксера вбийте 3 яйця кімнатної температури та всипте 250 грамів цукру. Збивайте на середній швидкості, поки суміш не збільшиться в об'ємі вдвічі. На це потрібно 3 – 5 хвилин. Додайте в суміш 350 грамів борошна, 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку барвника, гарно розмішайте до однорідності. Влийте в тісто 300 грамів кефіру та 90 мілілітрів олії, збийте на мінімальній швидкості. Останніми введіть у тісто 1 столову ложку оцту, 1 столову ложку крохмалю та 1 чайну ложку розпушувача. Застеліть дно роз'ємної форми діаметром 20 сантиметрів пергаментним папером і вилийте в неї тісто. Розрівняйте і запікайте в розігрітій духовці 40 – 50 хвилин. Пильнуйте, щоб вершечок не пригорів. Готовий бісквіт охолодіть до кімнатної температури в формі. Потім зніміть її, закутайте бісквіт у плівку та лишіть охолоджуватися в холодильнику на годину-півтори. У цей час збийте до щільної маси 800 грамів холодного крем-сиру, 160 мілілітрів холодних жирних вершків і 80 грамів цукрової пудри. Потім додайте сік і цедру половини лимона та перемішайте до рівномірного розподілення. З охолодженого бісквіта зріжте нерівний вершечок, але не викидайте – він знадобиться для крихти. Далі розріжте бісквіт на 3 коржі. Викладіть нижній шар бісквіта на тарілку, промажте його кремом, зверху покладіть другий корж та знову крем. Потім покладіть третій шар, після якого змажте кремом весь торт. Зрізаний вершечок бісквіта розкришіть і притрусіть ним торт зверху і по периметру. Готовий "Червоний оксамит" поставте у холодильник просотатися кремом і настоятися на кілька годин, а ще краще на ніч.

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