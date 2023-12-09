У подарунок чи на святковий стіл: простий рецепт печива на Новий рік

9 грудня 2023, 20:47
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Джерело:

Kwestia smaku

Під час підготовки до Нового Року в кожному будинку з'являється не тільки атмосфера радості та очікувань, але й солодкий аромат святкового печива. Він наповнює наші душі милими спогадами про дитинство.

Випікання печива під час підготовки до новорічних свят – це затишна традиція родом з маминої кухні. Цей простий рецепт здатен повторити навіть зовсім невмілий кондитер.

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Рецепт печива на Новий рік

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 15 штук
Інгредієнти:
– 150 грамів м'якого вершкового масла;
– 70 грамів цукру або 50 грамів цукрової пудри;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 75 грамів рисового борошна.

Приготування:

  1. Змішуйте масло і цукор міксером приблизно 6 – 7 хвилин.
  2. Додайте просіяне пшеничне і рисове борошно.
  3. Перемішуйте деякий час або вимішуйте руками, з’єднавши інгредієнти в кулю.
  4. Загорніть у фольгу і поставте в холодильник приблизно на 30 хвилин.
  5. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  6. Присипте кондитерську дошку борошном, розділіть тісто на 3 частини і розкачайте їх у котлети товщиною близько 3 міліметри.
  7. Решту тіста зберігайте в холодильнику.
  8. Формочками виріжте фігурки та викладіть їх на деко, застелене папером для випікання.
  9. Поставте в розігріту духовку і випікайте 15 хвилин.

Для подачі

  • Коли печиво охолоне, прикрасьте його святковою глазурю та улюбленим декором.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська