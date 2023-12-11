Солодке свято: легкий рецепт ароматного печива

11 грудня 2023, 18:12
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Джерело:

Kwestia smaku

Під час підготовки до свят, коли все місто покрите яскравими ліхтариками, саме час пекти святкове печиво. Важливо мати під рукою перевірений та простий рецепт, аби насолодитися чаюванням у затишний зимовий вечір.

Важко уявити святковий період без запаху свіжоспеченого печива, що лине з кухні та наповнює будинок затишком. Це печиво можна пекти з дітьми, та не забудьте зробити фото на згадку!

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Рецепт печива

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 40 штук
Інгредієнти:
– 125 грамів вершкового масла;
– 25 грамів смальцю (за потреби використовуйте масло);
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 яйце;
– 2 чайні ложки меду;
– пів чайної ложки кориці;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– пів чайної ложки розпушувача.

Приготування:

  1. Масло наріжте кубиками і залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин. Також дістаньте з холодильника яйце та смалець.
  2. Масло, смалець та цукрову пудру збийте міксером до пишної маси (приблизно 7 хвилин).
  3. Додати яйце і збивайте ще 3 хвилини.
  4. Влийте мед, всипте корицю і перемішайте.
  5. Додайте борошно та розпушувач і знову перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
  6. Сформуйте кулю, за потреби посипте тісто борошном, загорніть у фольгу та поставте в холодильник приблизно на 60 хвилин.
  7. Розділіть тісто на 3 частини.
  8. Поки працюєте з першою частиною тіста, решту тримайте в холодильнику.
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів С.
  10. Тісто, посипане борошном, розкачати приблизно до 3 міліметрів товщини.
  11. Формочками виріжте печиво та викладіть його на велике деко, застелене папером для випікання.
  12. Випікайте приблизно 10 хвилин або до золотистої скоринки.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська