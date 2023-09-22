Ідеальне для осінніх вечорів – рецепти печива на будь-який гаманець
22 вересня 2023, 16:13Читать новость на русском
Печиво один із найулюбленіших смаколиків багатьох. Воно буває пісочним, шоколадним, з арахісовою пастою чи варенням.
24 канал дібрав кілька перевірених рецептів печива, яке зможе приготувати будь-хто, навіть без досвіду в кулінарії.
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Рецепт печива кураб'є
- Час: 40 хвилин
- Порції: 20 – 25 штук
– 200 г вершкового масла;
– 100 г цукрової пудри;
– 60 г яєчних білків;
– цедра 1 лимона;
– 300 г пшеничного борошна;
– сіль – на ваш смак;
– 100 – 150 г повидла (яблучного, сливового).
Приготування:
- У чаші міксера збийте вершкове масло так, щоб воно посвітлішало. Додайте до нього цукрову пудру та знову збийте до однорідної маси.
- Яєчний білок прогрійте в мікрохвильовці протягом 10 – 15 секунд та додайте да маси – перебийте міксером.
- Додайте борошно, цедру лимона та сіль і знову перебийте тісто на слабких обертах до однорідної маси.
- Готове тісто перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Відкрита зірка" та відсадіть печиво на силіконовий коврик або на деко вкрите пергаментом.
- Змочіть палець у воді та сформуйте виїмку в центрі печива.
- Повидло для печива перекладіть в кондитерський мішок та відсадіть в центр виробу.
- Відправте печиво випікатися в прогріту до 175 градусів духовку на 18 – 20 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!
Рецепт кунжутного печива
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 16 штук
– 50 грамів яєць;
– 80 грамів вершкового масла;
– 200 грамів обсмаженого кунжуту;
– 6 грамів розпушувача;
– 100 грамів борошна;
– 1 грам солі;
– 60 грамів будь-яких цукатів або сухофруктів.
Приготування:
- Змішайте в мисці яйця та розтоплене вершкове масло.
- Додайте цукор до яєчної маси та перемішайте вінчиком.
- В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль.
- З'єднайте сухі інгредієнти з обсмаженим кунжутом та перемішайте.
- До яєчної суміші додайте сухі інгредієнти, вимішайте тісто для печива та додайте сухофрукти або цукати.
- За допомогою ложки сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів та викладіть їх на достатній відстані один від одного на деко.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!