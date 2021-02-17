Рецепт печива з апельсиновою цедрою та ваніллю від кондитерки Інеси Полцевої

17 лютого 2021 , 19:20
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Інеси Полцевої

Здивуйте своїх рідних вишуканим печивом за рецептом відомої кондитерки.

Печиво французьке сабле з апельсиновою цедрою за рецептом Інеси Полцевої сподобається всій вашій родині. Все, що вам потрібно – уважно перечитати рецепт та зважити інгредієнти для випічки. Процес приготування тіста не є складним, а результат вийде наче з кондитерської.

Читайте також Смачний тарт із франжипаном та ягодами за рецептом шеф-кухаря Євгенія Сушко

Як приготувати французьке печиво

Інгредієнти:
– 230 г борошна;
– 165 г холодного вершкового масла;
– 60 г цукрової пудри;
– 1 шт. ванілі;
– цедра апельсина.
  1. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  2. Вершкове масло наріжте кубиком та змішайте в крихту разом з борошном у кухонному комбайні.
    Процес приготування тіста/Інеса Полцева
  3. Додайте цукрову пудру, ваніль та цедру апельсина. Як тільки тісто стане однорідним потрібно припинити роботу міксера.

    Змішуємо інгредієнти/Інеса Полцева
  4. Розділіть тісто на 3 рівні частини та сформуйте їх в трубочки діаметром 2,5 см. Накрийте тісто харчовою плівкою та відправте в холодильник на ніч.

    Готове тісто/Інеса Полцева
  5. Обваляйте заготовки в цукрі та наріжте на шматочки завтовшки 1 сантиметр.
  6. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте печиво 12-15 хвилин. Смачного!