Рецепт печива з апельсиновою цедрою та ваніллю від кондитерки Інеси Полцевої

Здивуйте своїх рідних вишуканим печивом за рецептом відомої кондитерки.

Печиво французьке сабле з апельсиновою цедрою за рецептом Інеси Полцевої сподобається всій вашій родині. Все, що вам потрібно – уважно перечитати рецепт та зважити інгредієнти для випічки. Процес приготування тіста не є складним, а результат вийде наче з кондитерської.

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Як приготувати французьке печиво

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Вершкове масло наріжте кубиком та змішайте в крихту разом з борошном у кухонному комбайні.

Процес приготування тіста/Інеса Полцева Додайте цукрову пудру, ваніль та цедру апельсина. Як тільки тісто стане однорідним потрібно припинити роботу міксера.



Змішуємо інгредієнти/Інеса Полцева Розділіть тісто на 3 рівні частини та сформуйте їх в трубочки діаметром 2,5 см. Накрийте тісто харчовою плівкою та відправте в холодильник на ніч.



Готове тісто/Інеса Полцева Обваляйте заготовки в цукрі та наріжте на шматочки завтовшки 1 сантиметр. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте печиво 12-15 хвилин. Смачного!

– 230 г борошна;– 165 г холодного вершкового масла;– 60 г цукрової пудри;– 1 шт. ванілі;– цедра апельсина.