Рецепт печива з апельсиновою цедрою та ваніллю від кондитерки Інеси Полцевої

Здивуйте своїх рідних вишуканим печивом за рецептом відомої кондитерки.
Печиво французьке сабле з апельсиновою цедрою за рецептом Інеси Полцевої сподобається всій вашій родині. Все, що вам потрібно – уважно перечитати рецепт та зважити інгредієнти для випічки. Процес приготування тіста не є складним, а результат вийде наче з кондитерської.
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Як приготувати французьке печиво
Інгредієнти:
– 230 г борошна;
– 165 г холодного вершкового масла;
– 60 г цукрової пудри;
– 1 шт. ванілі;
– цедра апельсина.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Вершкове масло наріжте кубиком та змішайте в крихту разом з борошном у кухонному комбайні.
Процес приготування тіста/Інеса Полцева
- Додайте цукрову пудру, ваніль та цедру апельсина. Як тільки тісто стане однорідним потрібно припинити роботу міксера.
Змішуємо інгредієнти/Інеса Полцева
- Розділіть тісто на 3 рівні частини та сформуйте їх в трубочки діаметром 2,5 см. Накрийте тісто харчовою плівкою та відправте в холодильник на ніч.
Готове тісто/Інеса Полцева
- Обваляйте заготовки в цукрі та наріжте на шматочки завтовшки 1 сантиметр.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте печиво 12-15 хвилин. Смачного!