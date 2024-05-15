Його божественний аромат вразить кожного: готуємо варення з пелюсток троянд
15 травня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
На початку літа з появою перших квіток троянд можна починати робити смачне варення. Найкращі ласощі виходять з чайних троянд.
Варто зазначити, що з покупних троянд робити варення не можна. Адже їх часто обприскують отрутохімікатами.
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Використовуйте тільки домашні квіти. Варення з троянди корисне для серця і судин, допомагає при застуді та зменшує зубний біль, якщо намазати його на ясна. Також такі ласощі нормалізують травлення і знижують ймовірність розвитку виразки шлунка.
Варення з пелюсток троянд
- Час: 40 хвилин + 6 годин
- Порцій: 4
– 100 грамів пелюсток рожевих або червоних троянд;
– дрібка лимонної кислоти;
– 500 грамів цукру.
Приготування:
- На пелюстках троянд треба обрізати білу частину, якою вони кріпляться. Далі ретельно промийте, обдайте окропом та замочіть у холодній воді на 15 хвилин.
- Просушіть пелюстки, після чого змішайте їх з лимонною кислотою і третиною цукру. Залиште на 6 годин.
- Через 6 годин решту цукру залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть сироп 3 – 4 хвилини, знімаючи піну.
- У сироп висипте пелюстки з цукром. Варіть варення приблизно 15 хвилин, поки пелюстки не стануть м'якими.
- Готове варення розлийте по стерильних банках і закрийте кришками.