Від цих огірків не відірватися – як приготувати пікулі на зиму

29 липня 2023, 13:25
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Джерело:

Шуба Лайф

Якщо ви шаленієте від маринованих огірків, обов'язково спробуйте пікулі. Вони не тільки хрумкі, а й надзвичайно смачні.

Огірки пікулі надзвичайно популярні, як закуска в США. Їх додають до славнозвісних американських хот-догів, сендвічів.

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Хоч не обов'язково їх додавати як інгредієнт до страви. Вони прекрасно можуть бути окремою закускою, або подаватися до картоплі пюре з улюбленою котлетою.

Рецепт огірків пікулі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти на 1 літрову банку:
 – свіжі огірки;
 – 3 зубчики часнику;
 – половина ріпчастої цибулі;
 – морква;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 2 чайні ложки цукру; 
 – 60 грамів 9% оцту;
 – окріп.

Приготування:

  • Огірки вимийте, якщо у квартирі спекотно, можна замочити їх на годину в холодній воді.
  • Цибулю, моркву почистьте й наріжте кружальцями, а часник можна на половинки. Викладіть на одну чисту банку. Далі закладіть огірки — великі розріжте, маленькі залиште цілими.
  • Додайте сіль, цукор, оцет і залийте окропом.
  • Поставте в каструлю, застелену чистим рушником, залийте водою по «плічка» і стерилізуйте з моменту закипання 7 – 10 хвилин. Потім вийміть, закрийте та охолодіть.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак