Від цих огірків не відірватися – як приготувати пікулі на зиму

Якщо ви шаленієте від маринованих огірків, обов'язково спробуйте пікулі. Вони не тільки хрумкі, а й надзвичайно смачні.

Огірки пікулі надзвичайно популярні, як закуска в США. Їх додають до славнозвісних американських хот-догів, сендвічів.

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Хоч не обов'язково їх додавати як інгредієнт до страви. Вони прекрасно можуть бути окремою закускою, або подаватися до картоплі пюре з улюбленою котлетою.

Рецепт огірків пікулі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1

– свіжі огірки;– 3 зубчики часнику;– половина ріпчастої цибулі;– морква;– 1 чайна ложка солі;– 2 чайні ложки цукру;– 60 грамів 9% оцту;– окріп.

Приготування:

Огірки вимийте, якщо у квартирі спекотно, можна замочити їх на годину в холодній воді.

Цибулю, моркву почистьте й наріжте кружальцями, а часник можна на половинки. Викладіть на одну чисту банку. Далі закладіть огірки — великі розріжте, маленькі залиште цілими.

Додайте сіль, цукор, оцет і залийте окропом.

Поставте в каструлю, застелену чистим рушником, залийте водою по «плічка» і стерилізуйте з моменту закипання 7 – 10 хвилин. Потім вийміть, закрийте та охолодіть.

Смачного!

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