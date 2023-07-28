Французька класика з українських продуктів: готуємо кіш лорен з куркою

Неодмінно спробуйте цей відкритий пиріг з куркою та шпинатом, адже він не тільки неймовірно смачний, а й надзвичайно ситний.

Кіш Лорен – класична французька страва, яка відома в цілому світі. Її готують в духовці з основою пісочного тіста та заливкою з вершків та яєць.

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Це універсальний рецепт. Тісто підходить до будь-якої солоної начинки, заливка теж. А такі інгредієнти як курка чи шпинат, можна заміняти на рибу, бекон, овочевий мікс чи інші улюблені продукти.

Рецепт пирога кіш лорен з куркою та шпинатом

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8

– 250 грамів борошна;– 125 грамів масла;– яйце;– сіль;– 1 ложка холодної води.– 300 грамів копченої курки;– жменя шпинату;– 150 грамів сиру чедер;– 200 грамів грибів;– 300 грамів жирних вершків;– 3 курячих яйця;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Масло нарізаємо кубиками і змішуємо з іншими інгредієнтами. Все має бути холодне. Спочатку тісто буде крихке, але потім збереться до купи.

Довго не мішаємо. Зібралось в купу, перемішалось до однорідності – готово. Кладемо в холодильник на 15 – 20 хвилин.

Гриби смажимо на сковорідці. Курку нарізаємо невеличкими кубиками, а сир натираємо на дрібну терку.

Для заливки: змішуємо вершки, яйця, дрібку солі і перцю.

Розкачуємо тісто на столі з борошном товщиною 3 – 4 міліметри. Викладаємо в форму.

Далі половину сиру, курку, гриби та шпинат. Заливаємо вершками з яйцями і зверху решту сиру.

Запікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хвилин. Пиріг має стати цупкий і не тремтіти.

Смачного!

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