Французька класика з українських продуктів: готуємо кіш лорен з куркою

28 липня 2023, 10:33
Читать новость на русском

Джерело:

Валентина Саєнко

Неодмінно спробуйте цей відкритий пиріг з куркою та шпинатом, адже він не тільки неймовірно смачний, а й надзвичайно ситний.

Кіш Лорен – класична французька страва, яка відома в цілому світі. Її готують в духовці з основою пісочного тіста та заливкою з вершків та яєць.

Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Це універсальний рецепт. Тісто підходить до будь-якої солоної начинки, заливка теж. А такі інгредієнти як курка чи шпинат, можна заміняти на рибу, бекон, овочевий мікс чи інші улюблені продукти.

Рецепт пирога кіш лорен з куркою та шпинатом

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 250 грамів борошна;
 – 125 грамів масла;
 – яйце;
 – сіль;
 – 1 ложка холодної води.
Для начинки:
 – 300 грамів копченої курки;
 – жменя шпинату;
 – 150 грамів сиру чедер;
 – 200 грамів грибів;
 – 300 грамів жирних вершків;
 – 3 курячих яйця;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Масло нарізаємо кубиками і змішуємо з іншими інгредієнтами. Все має бути холодне. Спочатку тісто буде крихке, але потім збереться до купи.
  • Довго не мішаємо. Зібралось в купу, перемішалось до однорідності – готово. Кладемо в холодильник на 15 – 20 хвилин.
  • Гриби смажимо на сковорідці. Курку нарізаємо невеличкими кубиками, а сир натираємо на дрібну терку.
  • Для заливки: змішуємо вершки, яйця, дрібку солі і перцю.
  • Розкачуємо тісто на столі з борошном товщиною 3 – 4 міліметри. Викладаємо в форму.
  • Далі половину сиру, курку, гриби та шпинат. Заливаємо вершками з яйцями і зверху решту сиру.
  • Запікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хвилин. Пиріг має стати цупкий і не тремтіти.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати кабачковий торт шарами за нашим рецептом.

 

Автор: Богданна Рибак