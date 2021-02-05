Рецепт печива кураб'є від учасника Мастер Шеф – Володимира Троцького

Рецепт ідеального пісочного печива з варенням до чаю від Володимира Троцького.

Талановитий кулінар та учасник "Мастер Шеф" Володимир Троцький не перестає дивувати нас смачними рецептами.

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Печиво кураб'є – улюблений смаколик кулінара, рецептом якого Володимир Троцький вирішив поділитися із читачами.

Не знаю, як вас, але мене це печиво зводить з розуму – це моя слабкість, – прокоментував Володимир Троцький.

Як приготувати пісочне печиво кураб'є вдома

М'яке вершкове масло збиваємо із цукровою пудрою за допомогою блендера. Додаємо до маси білок та знову злегка збиваємо суміш. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до масляної суміші ванільний цукор та в 3-4 етапи всипаємо борошно. Щоб отримати красиву пісочну структуру тіста, замішувати його потрібно швидко. Готове тісто викладаємо у кондитерський мішок з насадкою "Зірка", в центрі печива робимо невелику ямку та викладаємо густе варення. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво з варенням протягом 10-12 хвилин. Смачного!

– 150 г вершкового масла;– 60 г цукрової пудри;– 1 яєчний білок;– 16 г ванільного цукру;– 240 г борошна;– 1,5 ст. л варення.