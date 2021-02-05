Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом смачного французького печива – бретонського сабле. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

"Сабле" у перекладі з французької – "пісочний". Це тісто з якого готують пісочне печиво або використовують як основу для чізкейку чи тарта. За своєю структурою тісто ніжне і м'яке, а випічка з нього виходить хрусткою і розсипчастою.

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Бретонське сабле – це смачне печиво круглої форми, що випікається з пісочного тіста з додаванням апельсинової цедри, що надає йому додатковий шарм і аромат.

Бретонське сабле з апельсином

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 160 грамів вершкового масла 82% (розм'якшене);

– 150 грамів цукру;

– 80 грамів жовтків (4 шт.);

– 6 грамів розпушувача;

– цедра апельсина;

– сіль.

Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте апельсин, натріть цедру на грубій тертці. У чаші комбайну збийте масло, додайте цукор, жовтки, перемішайте. У мисці з'єднайте борошно з цедрою, додайте розпушувач, перекладіть у чашу комбайну з маслом, замісіть тісто до однорідної консистенції. Викладіть тісто між двох листів пергаменту, розкатайте, відправте в холодильник на 1-1,5 години, найкраще – на ніч. Розігрійте духовку до температури 165 градусів з конвекцією. Виріжте з тіста кола за допомогою форм-кілець (діаметром 8 сантиметрів), викладіть на деко разом з формами, відправте випікатись на 15-18 хвилин. Викладіть печиво з духовки, дістаньте з форм. Викладіть печиво на тарілку. Смачного!

Рецепт бретонського сабле від Лізи Глінської у відео: