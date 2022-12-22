Від тіста до начинки: рецепт піци з креветками до свята

Щоб поласувати смачними, соковитими креветками не обов'язково чекати Нового року чи дня народження. Якщо у вас є в морозилці заморожені креветки, не гайте часу – приготуйте піцу.

Дуже смачна та соковита піца з креветками стане окрасою будь-якого столу. Так, креветки продукт не з дешевих, але до свята можна придбати 100 – 200 грамів свіжих, або заморожених.

Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік

Цей рецепт також стане корисним для тих, хто в пошуку перевіреного рецепта тіста для піци. Зауважте, він з сухих дріжджів, щоб приготувати зі свіжих – додайте 20 грамів.

Рецепт піци з креветками

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 2

– 150 грамів пшеничного борошна;– 4 грами свіжих дріжджів;– 3 грами солі;– 6 грамів цукру;– 10 мілілітрів олії;– 90 мілілітрів теплої води.– 70 грамів томатного соусу;– базилік;– орегано;– чорний мелений перець;​ – сіль;– цукор;– зубчик часнику.– 100 грамів твердого сиру;– креветки;– бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

У миску засипаємо борошно, робимо три ямки та кладемо в них дріжджі, сіль та цукор, перемішуємо.

Додаємо олію та воду і замішуємо тісто. Змащуємо миску олією, кладемо туди тісто та накриваємо плівкою, залишаємо на 20 – 30 хвилин, воно повинно піднятись.

Змішуємо томатний соус або перетерті томати, орегано, базилік, чорний перець, цукор, сіль, часник.

Очищаємо креветки.

Дістаємо тісто з миски, присипаємо борошном та розкатуємо у діаметр 27 – 30 сантиметрів. Перекладаємо на деко, формуємо пальцями бортики, та виделкою проколюємо дно. Викладаємо начинку.

Випікаємо у духовці при 210 градусах 10 – 12 хвилин.

Смачного!