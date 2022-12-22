Від тіста до начинки: рецепт піци з креветками до свята

22 грудня 2022, 13:58
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Джерело:

Інстаграм Таті Чуднова

Щоб поласувати смачними, соковитими креветками не обов'язково чекати Нового року чи дня народження. Якщо у вас є в морозилці заморожені креветки, не гайте часу – приготуйте піцу.

Дуже смачна та соковита піца з креветками стане окрасою будь-якого столу. Так, креветки продукт не з дешевих, але до свята можна придбати 100 – 200 грамів свіжих, або заморожених.

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Цей рецепт також стане корисним для тих, хто в пошуку перевіреного рецепта тіста для піци. Зауважте, він з сухих дріжджів, щоб приготувати зі свіжих – додайте 20 грамів.

 Рецепт піци з креветками

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти для основи:
 – 150 грамів пшеничного борошна;
 – 4 грами свіжих дріжджів;
 – 3 грами солі;
 – 6 грамів цукру;
 – 10 мілілітрів олії;
 – 90 мілілітрів теплої води.
Для соусу:
– 70 грамів томатного соусу;
– базилік;
– орегано;
– чорний мелений перець;
​ – сіль;
 – цукор;
 – зубчик часнику.
Для начинки:
 – 100 грамів твердого сиру;
 – креветки;
 – бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

  • У миску засипаємо борошно, робимо три ямки та кладемо в них дріжджі, сіль та цукор, перемішуємо.
  • Додаємо олію та воду і замішуємо тісто. Змащуємо миску олією, кладемо туди тісто та накриваємо плівкою, залишаємо на 20 – 30 хвилин, воно повинно піднятись.
  • Змішуємо томатний соус або перетерті томати, орегано, базилік, чорний перець, цукор, сіль, часник.
  • Очищаємо креветки.

  • Дістаємо тісто з миски, присипаємо борошном та розкатуємо у діаметр 27 – 30 сантиметрів. Перекладаємо на деко, формуємо пальцями бортики, та виделкою проколюємо дно. Викладаємо начинку.
  • Випікаємо у духовці при 210 градусах 10 – 12 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак