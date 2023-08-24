Смак Криму на столі – рецепт плацинди з сиром та зеленню
24 серпня 2023, 18:12Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Якщо ви ще не куштували плацинди (паляниці з домашнім сиром та зеленню) радимо не гаяти часу та обов'язково приготувати їх цими вихідними.
Плацинди – традиційна страва, яку часто готують на півдні України: в Херсоні та Криму. Також вони популярні в молдавській кухні. Смачні паляниці з сирною начинкою та великою кількістю зелені стануть одними з улюблених закусок до столу.
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Також їх можна готувати з іншими начинками: м'ясним фаршем, грибами чи навіть з солодкими вишнями.
Плацинди з сиром та зеленю
- Час: 2 години
- Порції: 9 штук
– 1300 грамів борошна;
– 600 грамів води;
– 15 грамів солі;
– 20 грамів оцту;
– 30 грамів олії;
– 2 яйця.
Приготування:
- Поєднуємо всі інгредієнти та замішуємо тісто протягом 20 хвилин до ідеальної однорідності та еластичності.
- Загортаємо у харчову плівку та ховаємо в холодильник на 2 години відпочити.
– 900 грамів домашнього сиру;
– 400 грамів бринзи;
– 2 яйця;
– 100 грамів кропу;
– 400 грамів зеленої цибулі;
– 10 грамів солі;
– 4 грами чорного меленого перцю;
– 30 грамів часнику.
Приготування:
- Нарізаємо зелень, натираємо сир, поєднуємо всі інгредієнти в одну масу.
- Тісто розкочуємо максимально тонко як можемо.
- Викладаємо начинку і розтягуючи обережно краї тіста, накриваємо начинку, заліплюючи шов. Смажимо відразу, у великій кількості олії, на середньому вогні з двох сторін.
- Плацинди подаємо до столу гарячими.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати перчики в сметані за нашим рецептом.