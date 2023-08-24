Смак Криму на столі – рецепт плацинди з сиром та зеленню

24 серпня 2023, 18:12
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Джерело:

Микола Люлько

Якщо ви ще не куштували плацинди (паляниці з домашнім сиром та зеленню) радимо не гаяти часу та обов'язково приготувати їх цими вихідними.

Плацинди – традиційна страва, яку часто готують на півдні України: в Херсоні та Криму. Також вони популярні в молдавській кухні. Смачні паляниці з сирною начинкою та великою кількістю зелені стануть одними з улюблених закусок до столу.

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Також їх можна готувати з іншими начинками: м'ясним фаршем, грибами чи навіть з солодкими вишнями.

Плацинди з сиром та зеленю

  • Час: 2 години
  • Порції: 9 штук
Інгредієнти:
 – 1300 грамів борошна;
 – 600 грамів води;
 – 15 грамів солі;
 – 20 грамів оцту;
 – 30 грамів олії;
 – 2 яйця.

Приготування:

  • Поєднуємо всі інгредієнти та замішуємо тісто протягом 20 хвилин до ідеальної однорідності та еластичності.
  • Загортаємо у харчову плівку та ховаємо в холодильник на 2 години відпочити.
Інгредієнти для начинки:
 – 900 грамів домашнього сиру;
 – 400 грамів бринзи;
 – 2 яйця;
 – 100 грамів кропу;
 – 400 грамів зеленої цибулі;
 – 10 грамів солі;
 – 4 грами чорного меленого перцю;
 – 30 грамів часнику.

Приготування:

  • Нарізаємо зелень, натираємо сир, поєднуємо всі інгредієнти в одну масу.
  • Тісто розкочуємо максимально тонко як можемо.
  • Викладаємо начинку і розтягуючи обережно краї тіста, накриваємо начинку, заліплюючи шов. Смажимо відразу, у великій кількості олії, на середньому вогні з двох сторін.
  • Плацинди подаємо до столу гарячими.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак