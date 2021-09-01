Рецепт рахат-лукуму з каркаде і горішками від кондитерки Лізи Глінської

1 вересня 2021 , 18:36
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Рахат-лукум – популярні солодощі, які ми обов'язково маємо привезти, як сувенір з Туреччини чи Єгипту. Але навіщо платити подвійну ціну за солодощі, якщо можна приготувати їх власноруч вдома! Ми підготували для вас рецепт смачного рахат-лукуму на основі чаю каркаде з волоськими горіхами.

Каркаде в улюблених солодощах можна замінити на фруктове або ягідне пюре – смакуватиме так, що пальчики оближеш!

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Рецепт рахат-лукум

  • Час: 14 годин
  • Порції: 6


Рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

Інгредієнти:
 – 650 мл води;
 – 200 г цукру;
 – 120 г кукурудзяного крохмалю;
 – 30 г каркаде;
 – 50 мл лимонного соку;
 – 100 г обсмажених волоських горішків.
Для посипки:
 – 50 г кукурудзяного крохмалю;
 – 30 г цукрової пудри.

Приготування:

  1. Для приготування рахат-лукум з'єднайте 400 мілілітрів води та каркаде, доведіть до кипіння та процідіть.
  1. Додайте цукор та лимонний сік і перемішайте.


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

  1. Змішайте воду, що залишилася з крохмалем та перемішайте до однорідної консистенції. При постійному помішуванні влийте крохмаль до гарячої суміші.


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

  1. Відправте її на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння.
  1. Зменште вогонь та прогрійте масу протягом 8 – 10 хвилин. Обов'язково помішуйте її.
  1. Додайте до маси горішки та перемішайте.


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

  1. Викладіть масу у квадратну форму та залишіть при кімнатній температурі на 12 годин.


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

  1. Зніміть форму, натріть сумішшю з крохмалю та цукрової пудри.


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

  1. Наріжте рахат-лукум на кубики 2х2 сантиметри та знову натріть у суміші з крохмалю та цукрової пудри. 


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

  1. Солодощі готові. Смачного!


Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки

Покроковий рецепт приготування солодощів рахат-лукум від Лізи Глінської – відео:

 

Автор: Богданна Рибак