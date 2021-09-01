Рецепт рахат-лукуму з каркаде і горішками від кондитерки Лізи Глінської
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Рахат-лукум – популярні солодощі, які ми обов'язково маємо привезти, як сувенір з Туреччини чи Єгипту. Але навіщо платити подвійну ціну за солодощі, якщо можна приготувати їх власноруч вдома! Ми підготували для вас рецепт смачного рахат-лукуму на основі чаю каркаде з волоськими горіхами.
Каркаде в улюблених солодощах можна замінити на фруктове або ягідне пюре – смакуватиме так, що пальчики оближеш!
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Рецепт рахат-лукум
- Час: 14 годин
- Порції: 6
Рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
– 650 мл води;
– 200 г цукру;
– 120 г кукурудзяного крохмалю;
– 30 г каркаде;
– 50 мл лимонного соку;
– 100 г обсмажених волоських горішків.
Для посипки:
– 50 г кукурудзяного крохмалю;
– 30 г цукрової пудри.
Приготування:
- Для приготування рахат-лукум з'єднайте 400 мілілітрів води та каркаде, доведіть до кипіння та процідіть.
- Додайте цукор та лимонний сік і перемішайте.
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
- Змішайте воду, що залишилася з крохмалем та перемішайте до однорідної консистенції. При постійному помішуванні влийте крохмаль до гарячої суміші.
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
- Відправте її на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння.
- Зменште вогонь та прогрійте масу протягом 8 – 10 хвилин. Обов'язково помішуйте її.
- Додайте до маси горішки та перемішайте.
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
- Викладіть масу у квадратну форму та залишіть при кімнатній температурі на 12 годин.
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
- Зніміть форму, натріть сумішшю з крохмалю та цукрової пудри.
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
- Наріжте рахат-лукум на кубики 2х2 сантиметри та знову натріть у суміші з крохмалю та цукрової пудри.
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
- Солодощі готові. Смачного!
Приготування рахат-лукум / Скріншот з відео кондитерки
Покроковий рецепт приготування солодощів рахат-лукум від Лізи Глінської – відео: