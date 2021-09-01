Рецепт рахат-лукуму з каркаде і горішками від кондитерки Лізи Глінської

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Рахат-лукум – популярні солодощі, які ми обов'язково маємо привезти, як сувенір з Туреччини чи Єгипту. Але навіщо платити подвійну ціну за солодощі, якщо можна приготувати їх власноруч вдома! Ми підготували для вас рецепт смачного рахат-лукуму на основі чаю каркаде з волоськими горіхами.