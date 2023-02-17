Смачніших не куштували: рецепт реберець, що тануть в роті
17 лютого 2023, 11:58Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти на кожен день
Попереду вихідні, а це означає, що настав час приготувати щось особливе. Наприклад, реберця в сливовому соусі.
Це найсмачніші ребра, які вам доведеться скуштувати, вони просто "тануть в роті", ніжні, соковиті, вміру гостренькі.
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Подавайте їх до будь-якого гарніру: печеної чи смаженої картоплі, маринованих овочів чи свіжого салату. Вони ідеально підійдуть як до буденного столу, так і святкового.
Рецепт реберець зі свинини
- Час: 8 годин
- Порції: 4
– 1 кілограм реберець;
– олія;
– спеції: паприка, червоний перець, часник сухий, цукор, сіль по 1,5 чайної ложки;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– 15 грамів соєвого соусу;
– 75 грамів сливового варення;
– 15 грамів імбиру.
Приготування:
- Свинні ребра миємо, очищаємо та нарізаємо порційно по 1 – 2 кісточки. Змащуємо олією та обвалюємо у спеціях. Залишаємо маринуватися. Далі викладаємо в глибше деко на фольгу. Зверху прикриваємо фольгою і запікаємо в розігрітій до 160 духовці 2 години.
- В сливове варення додаємо лимонний сік, дрібно тертий імбир і соєвий соус, гарно вимішуємо.
- Дістаємо ребра, знімаємо верхню фольгу, змащуємо їх соусом і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин при 180 градусах.
Смачного!