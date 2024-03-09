Риба з овочами: як зробити зі звичайного хека справжню ресторанну страву
9 березня 2024, 17:44Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Навіть звичайний хек можна приготувати дуже смачно. Спробуйте втілити в життя цей рецепт з овочами.
У вас вийде корисна, а головне смачна страва. Треба лише не пересмажити рибу та не скупитися на спеції.
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Хек з овочами
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм хека;
– 2 морквини;
– 2 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 70 – 80 грамів томатної пасти;
– 1 столова ложка борошна;
– спеції, олія до смаку;
– 1 столова ложка цукру. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Наріжте очищену цибулю кубиком, а моркву – брусочками.
- Почистьте, помийте та випатрайте рибу. Поріжте тушку на шматочки. Кожен обваляйте в борошні, після чого відправте хек на розпечену пательню з олією.
- Обсмажте рибу з двох сторін, але не доводьте її до повної готовності.
- На іншій пательні обсмажте овочі. Далі додайте подрібнений часник, сіль, цукор, томатну пасту, борошно, спеції та близько 200 мілілітрів води. Тушкуйте соус 5 – 10 хвилин.
- Викладіть рибу в каструлю, а поверх вилийте соус. Тушкуйте 1,5 години на повільному вогні.