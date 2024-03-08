Ідеальний рецепт бюджетної вечері: приготуйте смачнющі котлетки з хека
8 березня 2024, 16:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Рибні котлети чудово пасують для сімейної вечері. Окрім прекрасного смаку, вони ще й дуже корисні.
До рибних котлет чудово підійде абсолютно будь-який гарнір. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом – вам сподобається.
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Рибні котлети з хека
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 600 грамів хека;
– 1 яйце;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 0,5 склянки молока;
– 30 грамів білого хліба;
– панірувальні сухарі, сіль, перець до смаку;
– гілочка кропу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Розморозьте філе хека та відтисніть зайву рідину. Білий хліб замочіть у молоці. Цибулю та моркву почистьте, помийте, наріжте та обсмажте на олії.
- Філе хека пропустіть через м'ясорубку. Те ж саме зробіть з розмоченим хлібом і обсмаженими овочами.
- Додайте у фарш дрібно нарізаний кріп, яйце, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте.
- Сформуйте рибні котлети та запаніруйте їх у сухарях. Складіть на дошку чи тарілку та поставте у холодильник на 30 хвилин.
- Дістаньте та обсмажте котлетки на розігрітій пательні на олії з обох боків. Доведіть до готовності під кришкою на повільному вогні.