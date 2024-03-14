Це буде найкраща рибна юшка у вашому житті: готуємо за швидким автентичним рецептом

Українці здавна варили рибну юшку. Вона була білою, чорною чи червоною – все залежало від виду риби.

Риба повинна бути свіжою. Можна брати різни види, однак якщо хочете більш наваристий бульйон, то використовуйте річкову.

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В жодному разі не використовуйте для юшки плотву, ляща, пічкурів, воблу, тарань і оселедцеві види риб. Адже з них найкраща юшка не вийде.

Найсмачніша рибна юшка – рецепт з картоплею і карасями

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 600 грамів карасів;– 400 грамів картоплі;– 1 цибулина;– 1 морквина;– 3 столові ложки олії;– 1 лавровий лист;– 5 грамів кропу;– 5 грамів петрушки;– сіль, перець до смаку;– 1,5 літра води. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ" . Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготування:

Картоплю почистьте, наріжте кубиком та перекладіть в каструлю. Залийте водою, поставте на сильний вогонь, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімального та варіть до готовності. Тим часом рибу почистьте, видаліть плавники та нутрощі, промийте та наріжте на порційні шматки. Цибулю і моркву також почистьте, наріжте кубиком та відправте на пательню. Обсмажуйте 3 – 5 хвилин на олії на середньому вогні. Посоліть картоплю, викладіть до неї рибу. Доведіть до кипіння, після чого додайте засмажку. Варіть 10 – 15 хвилин до готовності риби. Наприкінці посипте подрібненою зеленню, приправте перцем, сіллю і лавровим листом. Перемішайте, зніміть з плити та дайте настоятися 7 – 10 хвилин.