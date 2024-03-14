Це буде найкраща рибна юшка у вашому житті: готуємо за швидким автентичним рецептом
14 березня 2024, 17:45Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Українці здавна варили рибну юшку. Вона була білою, чорною чи червоною – все залежало від виду риби.
Риба повинна бути свіжою. Можна брати різни види, однак якщо хочете більш наваристий бульйон, то використовуйте річкову.
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В жодному разі не використовуйте для юшки плотву, ляща, пічкурів, воблу, тарань і оселедцеві види риб. Адже з них найкраща юшка не вийде.
Найсмачніша рибна юшка – рецепт з картоплею і карасями
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 600 грамів карасів;
– 400 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 3 столові ложки олії;
– 1 лавровий лист;
– 5 грамів кропу;
– 5 грамів петрушки;
– сіль, перець до смаку;
– 1,5 літра води. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Картоплю почистьте, наріжте кубиком та перекладіть в каструлю. Залийте водою, поставте на сильний вогонь, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімального та варіть до готовності.
- Тим часом рибу почистьте, видаліть плавники та нутрощі, промийте та наріжте на порційні шматки.
- Цибулю і моркву також почистьте, наріжте кубиком та відправте на пательню. Обсмажуйте 3 – 5 хвилин на олії на середньому вогні.
- Посоліть картоплю, викладіть до неї рибу. Доведіть до кипіння, після чого додайте засмажку. Варіть 10 – 15 хвилин до готовності риби.
- Наприкінці посипте подрібненою зеленню, приправте перцем, сіллю і лавровим листом. Перемішайте, зніміть з плити та дайте настоятися 7 – 10 хвилин.