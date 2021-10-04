Рецепт рисово-гарбузової каші на кожен день: два варіанти приготування
4 жовтня 2021 , 18:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Гарбузова каша з рисом надзвичайно корисна для організму, адже в ній тільки корисні інгредієнти, які допомагають травленню. Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, обов'язково приготуйте її на сніданок – вона чудово наситить на цілий день та додасть енергії і сили перед ранковим тренуванням.
У сезон гарбуза ми пропонуємо вам приготувати неймовірно смачну та корисну страву – кашу з рисом та гарбузом. Який з варіантів обрати: солодкий чи солений – вибір за вами. Ми можемо тільки відзначити, що вони смачні в будь-якому варіанті.
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Рисово-гарбузова каша (солений варіант)
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
– 6 ст. л. рису;
– 200 мл води;
– 500 г гарбуза;
– 300 мл молока;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– куркума;
– бринза.
Приготування:
- У каструлі доведіть до кипіння молоко.
- Гарбуз ретельно помийте та почистіть від шкірки і насіння. Наріжте дрібними кубиками м'якоть та відправте в молоко. Варіть його на маленькому вогні до м'якості. Орієнтовно 25 – 30 хвилин.
- Рис відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Гарбуз з молоком подрібніть в пюре за допомогою блендера. З'єднайте з рисом та перемішайте.
- Додайте спеції та перемішайте.
- Подавайте готову страву до столу з бринзою. Смачного!
Гарбузова каша з рисом / Фото Fat Killers
Рисово-гарбузова каша (солодкий варіант)Інгредієнти:
– 6 ст. л. рису;
– 200 мл води;
– 500 г гарбуза;
– 300 мл молока;
– підсолоджувач;
– 5 г ванільного цукру;
– домашній сир.
Приготування:
- У каструлі доведіть до кипіння молоко.
- Гарбуз ретельно помийте та почистіть від шкірки і насіння. Наріжте дрібними кубиками м'якоть та відправте в молоко. Варіть його на маленькому вогні до м'якості. Орієнтовно 25 – 30 хвилин.
- Рис відваріть до готовності з підсолоджувачем.
- Гарбуз з молоком подрібніть в пюре за допомогою блендера. З'єднайте з рисом та перемішайте.
- Додайте ванільного цукру та перемішайте.
- Перед подачею додайте до страви домашній сир. Смачного!