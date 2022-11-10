Підійде до всього: готуємо смажений рис з овочами на сковорідці

Смажений рис з овочами – універсальний гарнір до риби, морепродуктів, курки, індички чи яловичини. Він ідеально поєднується з горошком, морквою, а ще його можна просто подавати з шафраном.

Рис завжди був популярним гарніром, адже його можна варити, смажити та запікати. Всі ці технології прості, а сам рис доступний для українців.

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Якщо вам набрид відварений рис, спробуйте його посмажити на сковорідці. Додайте до нього міксом улюблених овочів (особливо смачно з кукурудзою), або зі спеціями: карі, шафран.

Рецепт смаженого рису з овочами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

– 1 склянка рису;– мікс улюблених овочів (морква, зелений горошок, солодкий перець);– 1 – 2 столових ложок вершкового масла;_ сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Промийте рис у воді кілька разів, щоб вода залишилася прозорою.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом на середньому вогні. Обсмажте овочі нарізані кубиком. Щоб пришвидшити процес приготування, обирайте заморожені овочі (готовий мікс).