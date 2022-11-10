Підійде до всього: готуємо смажений рис з овочами на сковорідці

10 листопада 2022 , 11:55
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Смажений рис з овочами – універсальний гарнір до риби, морепродуктів, курки, індички чи яловичини. Він ідеально поєднується з горошком, морквою, а ще його можна просто подавати з шафраном.

Рис завжди був популярним гарніром, адже його можна варити, смажити та запікати. Всі ці технології прості, а сам рис доступний для українців.

Читайте також Швидко і доступно: три рецепти курячих гомілок на щодень

Якщо вам набрид відварений рис, спробуйте його посмажити на сковорідці. Додайте до нього міксом улюблених овочів (особливо смачно з кукурудзою), або зі спеціями: карі, шафран.

Рецепт смаженого рису з овочами

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 склянка рису;
 – мікс улюблених овочів (морква, зелений горошок, солодкий перець);
 – 1 – 2 столових ложок вершкового масла;
 _ сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Промийте рис у воді кілька разів, щоб вода залишилася прозорою.
  • Розігрійте сковорідку з вершковим маслом на середньому вогні. Обсмажте овочі нарізані кубиком. Щоб пришвидшити процес приготування, обирайте заморожені овочі (готовий мікс).
  • Додайте до них промитий рис та обсмажуйте так, щоб його краї побіліли. Присмачте все спеціями та перемішайте.
  • Залийте все водою трішки вище рису та готуйте на повільному вогні під закритою кришкою 20 хвилин.Важливо протягом цього часу не відкривати кришку.
  • Зніміть кришку, рис має бути повністю готовий та розсипчастий.
  • Смажений рис з овочами готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак