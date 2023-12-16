Найголовніша страва на Святвечір: дізнайтеся секрет справжньої різдвяної куті
16 грудня 2023, 21:48Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Традиційно з нагоди Різдва українці накривають щедрий стіл. А головною стравою на Святвечір є кутя, адже саме з неї заведено розпочинати трапезу.
Кутя – традиційна обрядова страва із відварених злаків. Вона символізує єдність з землею, тому найчастіше використовують ті крупи, які ростуть в нашій місцевості – пшеницю, пшоно, гречку тощо.
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Як зробити різдвяну кутю
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 1 склянка пшениці;
– 150 грамів сухофруктів (яблук, абрикосів, груш, слив);
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки меду;
– 2 столові ложки цукру.
Кутя – традиційна різдвяна страва / Фото Depositphotos
Приготування:
- Добре переберіть пшеницю, промийте її та замочіть на декілька годин, а краще на ніч. Потім злийте з пшениці воду, залийте нову і варіть на повільному вогні до повної готовності.
- Налийте в каструлю 2 літри води та поставте на вогонь. Сухофрукти переберіть та ретельно промийте. Після закипання води викладіть їх у каструлю та варіть 10 – 15 хвилин на повільному вогні. Після цього залиште узвар настоюватися на кілька годин.
- Тим часом промийте мак і залийте його окропом. Далі злийте воду, ще раз промийте і знову залийте окропом. Накрийте кришкою й залиште на 30 хвилин.
- Злийте з розпареного маку воду і перетріть його в ступці разом із цукром. Родзинки промийте й залийте на 10 – 15 хвилин окропом. Горіхи висушіть в духовці або на сухій сковороді, потім очистьте їх від лушпиння і подрібніть.
- Готову пшеницю викладіть у миску, додайте до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішайте всі інгредієнти та подавайте кутю до столу.