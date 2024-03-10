Незмінна класика: як приготувати різотто з морепродуктами
10 березня 2024, 16:56Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Різотто з морепродуктами – чудова ідея для смачної страви на обід або вечерю з друзями. Готувати цю страву легко, однак смак далекий від тривіального.
Різотто з морепродуктами – вишукана італійська страва, яка поєднує в собі багатий аромат та смак моря з ніжністю рису. Це чудове поєднання завоювало серця гурманів по всьому світу.
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Різотто з морепродуктами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Смак, який підкорив світ / Фото unsplashІнгредієнти:
– 280 грамів рису для різотто (арборіо, віалоне нано або карнаролі);
– 120 мілілітрів білого сухого вина;
– 200 грамів замороженої суміші морепродуктів;
– 1 цибуля шалот;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 2 столові ложки вершків 30%;
– 2 столові ложки масла;
– пів лимона;
– 2 зубчики часнику;
– спеції: сіль, перець, часник, лимон. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Дістаньте морепродукти з морозилки і дайте розморозитися. Шалот дрібно наріжте.
- Розігрійте оливкову олію у великій сковороді та додайте туди цибулю-шалот і пресований часник. Обсмажуйте деякий час.
- Додайте в сковороду рис і трохи обсмажте, помішуючи.
- Влийте біле вино і знову перемішайте.
- Варіть разом, поки вино не випарується.
- Налийте в каструлю 200 мілілітрів води та варіть, поки рис не вбере всю воду.
- Знову налийте в каструлю 200 мілілітрів води та варіть, поки рис не вбере всю воду.
- Повторіть дію ще раз.
- Тепер додайте розморожені морепродукти. Варіть разом 10 хвилин, помішуючи, поки креветки не стануть рожевими.
- Приправити до смаку сіллю і перцем.
- Додайте вершки та масло і перемішайте до кремоподібного стану.
- Полийте соком лимона різотто. Акуратно перемішайте.
- Викладіть різотто на блюдо і прикрасьте скибочками лимона.