Рецепт родом із дитинства: готуємо печиво із шоколадною крихтою
19 січня 2022 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:Joyful Healthy Eats
Шоколадне печиво – найулюбленіша частина сніданку як у дітей, так і в багатьох дорослих. Чудово з ним також неквапом кавувати впродовж дня.
Хрустке печиво із шоколадною крихтою просто тане в роті. І попереджаємо: ця гастрономічна композиція викликає сильне звикання.
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Ласунам радимо пекти подвійну порцію. Адже з'їдається печиво – оком не втигнете змигнути!
Рецепт печива із шоколадною крихтою
Час: 1 година
Порцій: 4
Чудовий десерт / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 200 грамів вершкового масла;
- 280 грамів пшеничного борошна;
- 100 грамів дрібного цукру;
- 2 чайні ложки ванільного екстракту;
- 2 яйця;
- дві дрібки солі;
- 1 чайна ложка пекарського порошку;
- 100 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
- Вершкове масло розітріть із цукром, додайте 2 чайні ложки ванільного екстракту та інші сухі інгредієнти (в останню чергу – дрібно нарізаний молочний шоколад).
- Ложкою викладіть на деко кульки тіста й кожну злегка приплюсніть.
- Відправте їх до попередньо розігрітої до 190 градусів духовки й випікайте приблизно 12 хвилин (до золотавого кольору).
- Готове печиво перекладіть із дека на решітку, а коли повністю остигне – до герметичного контейнера.
Смачного!