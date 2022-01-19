Рецепт родом із дитинства: готуємо печиво із шоколадною крихтою

19 січня 2022 , 14:32
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Джерело:

Joyful Healthy Eats

Шоколадне печиво – найулюбленіша частина сніданку як у дітей, так і в багатьох дорослих. Чудово з ним також неквапом кавувати впродовж дня.

Хрустке печиво із шоколадною крихтою просто тане в роті. І попереджаємо: ця гастрономічна композиція викликає сильне звикання.

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Ласунам радимо пекти подвійну порцію. Адже з'їдається печиво – оком не втигнете змигнути!

Рецепт печива із шоколадною крихтою

Час: 1 година
Порцій: 4


Чудовий десерт / Фото pinterest

Інгредієнти:

  • 200 грамів вершкового масла;
  • 280 грамів пшеничного борошна;
  • 100 грамів дрібного цукру;
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту;
  • 2 яйця;
  • дві дрібки солі;
  • 1 чайна ложка пекарського порошку;
  • 100 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

  1. Вершкове масло розітріть із цукром, додайте 2 чайні ложки ванільного екстракту та інші сухі інгредієнти (в останню чергу – дрібно нарізаний молочний шоколад).
  2. Ложкою викладіть на деко кульки тіста й кожну злегка приплюсніть.
  3. Відправте їх до попередньо розігрітої до 190 градусів духовки й випікайте приблизно 12 хвилин (до золотавого кольору).
  4. Готове печиво перекладіть із дека на решітку, а коли повністю остигне – до герметичного контейнера.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська