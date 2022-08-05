30 хвилин і готово: рецепт рублених котлет з курятини

5 серпня 2022 , 14:06
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Набридли котлети з фаршу? Спробуйте їх з рубленого курячого філе. Смак неймовірний, ніжний та соковита серединка з овочами та сиром. Пальчики оближете!

Соковиті рублені котлети з курячого філе – ідеальний варіант до столу та чудова альтернатива звичайним з фаршу. Вони швидкі у приготуванні, та не потребують особливих навичок на кухні.

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Подавайте рублені котлети з курятини до гарніру з картоплі, відварених макаронів чи гречки, або з овочевими асорті. Також до страви можна приготувати цікавий соус. Наприклад дзадзикі або томатний.

Рецепт рублених котлет з курятини

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 3 курячих філе;
 – 3 курячих яйця;
 – 3 столові ложки борошна;
 – 2 столові ложки сметани;
 – 3 столові ложки кукурудзи;
 – 1 помідор;
 – половина болгарського перцю;
 – 50 грамів твердого сиру;
 – кріп;
 – 2 скибки часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія для смаження.

Приготування:

  • Наріжте куряче філе дрібними кубиками. Аналогічно наріжте овочі: помідор, солодкий перець. Дрібно насічіть кріп.
  • Окремо змішайте яйця, борошно, натертий на дрібну тертку часник, сметану, зелень. Додайте нарізане куряче м'ясо, овочі та кукурудзу. Натріть до маси твердий сир і все перемішайте. Присмачте все спеціями.
  • Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Викладайте котлети столовою ложкою, трішки розрівняйте та обсмажуйте з обох сторін до золотистої скоринки.
  • Начинку в котлетах можна змінювати: додавати інші овочі замість запропонованих. Орієнтуйтеся на власні бажання.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак