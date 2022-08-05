30 хвилин і готово: рецепт рублених котлет з курятини

Набридли котлети з фаршу? Спробуйте їх з рубленого курячого філе. Смак неймовірний, ніжний та соковита серединка з овочами та сиром. Пальчики оближете!

Соковиті рублені котлети з курячого філе – ідеальний варіант до столу та чудова альтернатива звичайним з фаршу. Вони швидкі у приготуванні, та не потребують особливих навичок на кухні.

Читайте також Без зайвої метушні: готуємо поживний кіш з броколі та лососем

Подавайте рублені котлети з курятини до гарніру з картоплі, відварених макаронів чи гречки, або з овочевими асорті. Також до страви можна приготувати цікавий соус. Наприклад дзадзикі або томатний.

Рецепт рублених котлет з курятини

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 3 курячих філе;– 3 курячих яйця;– 3 столові ложки борошна;– 2 столові ложки сметани;– 3 столові ложки кукурудзи;– 1 помідор;– половина болгарського перцю;– 50 грамів твердого сиру;– кріп;– 2 скибки часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– олія для смаження.

Приготування:

Наріжте куряче філе дрібними кубиками. Аналогічно наріжте овочі: помідор, солодкий перець. Дрібно насічіть кріп.

Окремо змішайте яйця, борошно, натертий на дрібну тертку часник, сметану, зелень. Додайте нарізане куряче м'ясо, овочі та кукурудзу. Натріть до маси твердий сир і все перемішайте. Присмачте все спеціями.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Викладайте котлети столовою ложкою, трішки розрівняйте та обсмажуйте з обох сторін до золотистої скоринки.

Начинку в котлетах можна змінювати: додавати інші овочі замість запропонованих. Орієнтуйтеся на власні бажання.

Смачного!